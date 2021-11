"Los entrenadores tenemos siempre la maleta preparada para todo"

El entrenador del Sporting, David Gallego, analiza la situación del equipo tras caer por 4-1 en Ponferrada.

RESUMEN DEL PARTIDO

“Ahora mismo estoy muy jodido. Hemos hecho un partido lamentable. El resumen es muy claro. Los signos del partido cambian dependiendo de la interpretación de las cosas. La expulsión tras la falta sobre Guille puede cambiar las cosas. Luego se han aprovechado de nuestros errores. Nos han ganado todos los duelos. Hemos estado fatal. Cuando un equipo no compite bien… nos ha faltado responsabilidad. Damos las gracias a la afición por su comportamiento. Ha sido increíble que con la imagen que hemos dado estén ahí. Nos quedan dos caminos. Si apostamos y acompañamos a esta gente joven. Se están encontrando una situación que no se han encontrado en su carrera. Apostar y ayudarles o darles la espalda. No tengo dudas de que el sábado volveremos a ganar”.

¿POR QUÉ DEFENSA DE CINCO?

“Llevamos muchos partidos que no mantenemos la portería a cero, que se nos ponen por delante. También la estructura del rival. Juegan con muchos jugadores ofensivos. Apenas teníamos extremos. Al final, decidimos cambiar por eso. Cuando sale mal… no ha sido un problema de estructura, sino de ganar duelos”.

¿QUÉ CONFIANZA TIENE EN REVERTIR LA SITUACIÓN? ¿ENTIENDE QUE SE DEBATA SOBRE SU SITUACIÓN?

“Es lo que menos me preocupa. Estoy súper convencido de que este equipo necesita una victoria. Eso cambia todo. Son situaciones que no se han encontrado y está pesando a los jugadores. Estamos para acompañarlos y ayudarlos. A prepararme lo mejor posible, como hago siempre. Cuanto más difícil, más me motiva. Me gusta estar cuando las cosas no funcionan porque es cuando realmente existe el crecimiento de uno. Es un reto apasionante. Este aprendizaje me va a valer para mucho. Quiero descansar, reflexionar y preparar el partido de Fuenlabrada”.

¿TEMES POR EL PUESTO?

“Tenemos las maletas preparadas para todo. Cómo me voy a preocupar. Estoy convencido de lo que le falta al equipo, es una victoria. Creo que cada vez los jugadores tienen que ir asimilando lo que es el mundo profesional. No es una excusa. La apuesta por gente joven… para ellos no es fácil. Los vamos a acompañar. Es un reto darle la vuelta. Estoy convencido de que se la vamos a dar”.

¿ES EL PEOR MOMENTO DE TU TRAYECTORIA?

“Son situaciones diferentes. No es agradable. Es un juego, es fútbol. Intento ser honesto. Vamos a seguir insistiendo. No queda otra. Intentaremos convencer a los jugadores de que son mejores de lo que se sienten ahora. Prepararemos el partido de Fuenlabrada. Que esto no nos penalice. El presente se llama Fuenlabrada. Quizás después de ese partido lo veremos algo mejor. Estoy convencido de que en casa nuestra gente nos va a apoyar al máximo. En eso pienso”.

ANTES HABLABA DE RESPONSABILIDAD…

“En situaciones del juego. Eres el último jugador y no te puedes girar. Cuando salto a una disputa y si se da continuidad a esa acción entramos en zona de peligro… hay situaciones en las que tenemos que saber que una pérdida o continuidad nos penaliza mucho. En ese sentido lo decía”.

¿QUÉ LE HA DICHO A LOS JUGADORES? ¿PREOCUPA LA VULNERABILIDAD ATRÁS?

“La idea era esa, intentar hacernos fuertes por dentro. Intentar estar más arropados. El fútbol son detalles, disputas. Vamos a seguir trabajando. Un equipo al que le hacen cuatro goles es imposible ganar. Nos está penalizando la situación. No queda otra que apoyarlos. A día de hoy nadie apuesta nada por nosotros, pero yo voy a apostar. Creo que el equipo necesita una victoria y el sábado soy optimista”.