"En los dos últimos partidos no hemos sido nosotros"

“Al equipo le veo bien, muy concienciado, muy bien preparado para el lunes, entrenando con la energía de siempre”. Así resume José Ángel Ziganda la semana del Real Oviedo, en la previa de la visita del Lugo. “En los dos últimos partidos está claro que no hemos sido nosotros. Hasta el día del Logroñés sí tuvimos partidos con bastantes llegadas ocasiones de gol conforme a lo que es un partido de Segunda. Estos dos últimos encuentros al equipo le ha faltado confianza, dinamismo, fortaleza, alegría o rabia para ir a resolver el partido. Unido a los partidos en los que merecimos más y tampoco ganamos pues suman bastantes”, analiza el entrenador navarro.

Ziganda responde sobre las palabras de su segundo entrenador tras la derrota en Cartagena: “No sé qué es lo que dijo Bingen, nosotros estamos responsabilizados con la situación que tenemos. no nos engañamos; sabemos dónde estamos. Sabemos que tenemos que cambiar la situación cuanto antes”.

El técnico azul no cree que las circunstancias actuales sean comparables a las de hace un año: “Hoy, en estos momentos, es diferente. Tener jugadores que el año pasado vivieron una situación muy crítica sí puede ayudar, es experiencia. El aspecto mental también es muy importante para tener la cabeza fría, para saber cómo comportarte. Pero a día de hoy no estamos en esa situación de cuando llegamos nosotros. Estamos a tiempo de no llegar ahí”.

José Ángel Ziganda contesta acerca de la videoconferencia de esta semana con Arturo Elías: “Fue una charla de confianza, más de refuerzo que de otra cosa; vernos las caras, transmitirnos esa unión e invitarnos a seguir trabajando juntos. Estuvo muy bien”.

Preguntado sobre la cuestión de la portería, analiza: “Estamos muy contentos con Joan (Femenías). Gabriel (Brazao) también está trabajando bien. La estrategia no depende de un solo jugador. En las fotos puntuales estamos muchos retratados. No es cuestión de un solo jugador, sino del bloque en general. Está faltando decisión a la hora de atacar ese tipo de jugadas, tenemos potencial para ello como demostramos en las primeras jornadas, cuando prácticamente no nos remataban”.