Los deseos de Lucas para el nuevo año

El canterano del Real Oviedo Lucas Ahijado hace balance de un año que está a punto de terminar. El lateral diestro ha compartido unos minutos con los jóvenes integrantes del campus navideño del Real Oviedo y ha destacado que "2019 para mí ha sido un buen año. En la temporada pasada hicimos una buena campaña con el Vetusta y me dieron, al fin, la oportunidad de estar en el primer equipo junto a otros compañeros".

De cara a 2020, Lucas Ahijado tiene claros sus deseos. "Le pido al equipo dar la talla, estar ahí, pelear por cosas más grandes". En el plano individual también busca tener más presencia en el campo. "Todo el mundo lo quiere. No he jugado mucho, ojalá 2020 me depare muchos más minutos. Todos quieren jugar. Es difícil, hay competencia, pero toca seguir trabajando para ayudar al equipo", reconoce.