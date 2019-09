Los comentaristas de DCA aprueban la declaración de intenciones de Michu

“Un sonido reconocible entre tanto ruido”. “Michu solventa la papeleta”. “Declaración de intenciones”. Son algunos de los titulares que han pronunciado los contertulios de Deportes COPE Asturias, este jueves, en Cafetería Restaurante La Paloma.

La comparecencia de Miguel Pérez Cuesta ha centrado la tertulia. “Michu lo tenía muy complicado y salió airoso. Era difícil explicar el final del mercado. Me pareció franco, en muchas otras ciudades han alabado su forma de explicar las cosas”, opina el periodista de COPE Pepe Pérez. “Me convenció y me tranquilizó. Ha sido una de las comparecencias públicas que más me ha gustado en los últimos años en el Oviedo. Me gustó el tono, también el ejercicio de realismo. Se podrá estar de acuerdo o no con algunas cosas de las que dijo, pero doy valor al momento, a cómo lo dijo y a ese llamamiento a no dramatizar de forma gratuita. A Michu habrá que juzgarle con la perspectiva suficiente”, destaca el escritor Fernando Menéndez.

Para Pablo Fernández, periodista de 'La Voz de Asturias', “es de agradecer que el secretario técnico evalúe el final del mercado”. “Fue una declaración de intenciones de lo que quiere Michu, pero no tengo claro que sea lo que está llevando a cabo. Lo que dijo de la cantera, lo de revalorizar a tus jugadores... Creo que hay movimientos que no van por esa línea. Hay que darle tiempo, acaba de llegar. De momento es imposible echarle culpas o echarle flores”, asegura.

“Hay un problema con el mensaje que se transmite desde los diferentes estamentos de la entidad. Arturo Elías siempre habla de ascenso, Egea también, y lo mismo dicen los jugadores este verano. Sería recomendable que todo el club asumiera el mismo discurso”, desea Pablo Fernández. “Entre el 'agonismo' de Anquela y este triunfalismo de ahora tiene que haber un término medio. El Oviedo ha subido a Segunda, pero sigue sin un plan, está sometido a los vaivenes del fútbol”, lamenta Fernando Menéndez.

Los comentaristas coinciden en la radio en que algunas ideas expresadas por el secretario técnico no se plasman aún en la realidad oviedista. “Falta una apuesta de verdad por la cantera”, aseguran. Menéndez expone un ejemplo: “Hay dos laterales derechos de la casa, Lucas y Diegui, y fichas a otro que está en Segunda B cuando el que tú subes del filial jugaba en esa misma categoría”.

Sobre la defensa que Michu hizo de los jugadores, Pablo Fernández ofrece su opinión: “Pienso que hay una buena plantilla, para pelear por estar arriba si exprimes bien los recursos y si tienes una idea clara de juego, algo que ha faltado en los últimos años”. Para Menéndez, “hay mucha mejor plantilla de lo que parece; falta hacer un equipo, encontrar un estilo reconocible”. El periodista de 'La Voz de Asturias' concluye: “Lo que más me preocupa de este Oviedo es el juego, más incluso que el punto conseguido en tres jornadas. Quiero ver un equipo que crezca y, de momento, no veo nada, solo improvisación”.