Los clubes asturianos piden más "apoyo" al Principado para el deporte

Varios clubes deportivos importantes en Asturias se han reunido con los grupos políticos del Principado de Asturias con una petición clara: más apoyo al deporte en forma de ayudas económicas para los clubes. Fernando Sierra, director deportivo del Telecable Gijón, fue uno de los representantes de los clubes deportivos que estuvieron en la reunión. Explicó en Deportes COPE Asturias que las ayudas que reciben los clubes asturianos son escasas en comparación a otras comunidades. "Asturias no le aguanta la comparativa a ninguna comunidad a nivel de ayudas para competir a nivel nacional o internacional. Ya no sólo eso, es que no aguantamos la comparativa con nosotros mismos de diez años para aquí. Tiene que haber fórmulas que demuestren que el Principado quiere al deporte".

Otros clubes representados en la reunión fueron el Alimerka Oviedo y el Avilés de baloncesto, el Balonmano La Calzada, el Belenos de rugby o el Bádminton Oviedo. Sierra dice que han encontrado una buena respuesta y comprensión por parte de los grupos políticos. "Son comprensivos, cuando ven los números nos dan la razón. Creen que el Principado debe de darle más al deporte, ahora falta plasmarlo en los presupuestos, a ver qué fórmulas se pueden utilizar".

























