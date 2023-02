Los capitanes visitan las votaciones del Salón de la Fama: "Estuvimos más frágiles de lo normal"

El Real Oviedo intenta mitigar con la celebración del Salón de la Fama la resaca de un mal partido y de una nueva jornada sin victoria, en este caso después del partido ante el Albacete. Los capitanes del conjunto azul se han pasado en la mañana de este lunes por el Hotel Reconquista, dentro de los actos que rodean a un día especial para el Grupo Pachuca.

Dani Calvo, Jimmy y Bastón han estado visitando a las autoridades y conociendo de cerca el Salón, con el partido ante el Albacete todavía en la retina. Sobre las palabras de Cervera, en las que apuntaba hacia un mal partido en defensa, el central daba la razón al técnico: "Uno se da cuenta dentro del campo de que en la segunda parte nos costó juntarnos más y nos crearon ocasiones. Estuvimos más frágiles de lo normal y es algo que tenemos que mejorar". También manifestó estar "muy feliz por la confianza depositada en mí" tras la reciente renovación.

Para Jimmy pudo haber sido un día redondo. Marcó su primer gol como profesional, pero no pudo significar los tres puntos: "Tuve que ver el gol varias veces en casa. No lo tenía en mi cabeza, fue todo demasiado rápido. Me quedo con la celebración para la familia. Después del partido estaba incluso más hundido que otros días. Hicimos un buen partido y merecimos la victoria. Que nos empatasen sabiendo que es difícil hacernos gol hizo que me fuera de mal humor".

El que pudo volver a disputar minutos fue Borja Bastón, que acortó plazos y ya es uno más: "En lo personal contento para poder volver con mis compañeros, que es lo que quería. Forzando para poder estar con ellos. Y triste porque el partido de ayer tenemos que mantener el resultado. Son cosas que tenemos que mejorar".