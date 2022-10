Los bajos comerciales de El Molinón, sin noticias de Orlegi: "Nadie nos ha llamado"

Una de las muchas preguntas que se genera como consecuencia del proyecto del Grupo Orlegi con 'El Molinón 2030' es qué va a suceder con los actuales bajos comerciales. Si la idea de Alejandro Irarragorri es derribar el estadio actual para construir uno nuevo, los comercios situados en los bajos de El Molinón se verían afectados por una obra que se alargaría durante años. Hemos hablado con Berna Alonso, propietario de La Cañada Real Molinón, sobre el papel que juegan en el proyecto del futuro estadio que pretende Orlegi.

"No sabemos absolutamente nada más allá de lo que se ha publicado. Nadie nos ha llamado ni se han puesto en contacto con nosotros", cuenta Berna Alonso. La explotación de los bajos de El Molinón corre a cargo de Cafento, la empresa que adquirió el Grupo Santagadea, titular desde 2010 del contrato de explotación de esa zona comercial. "La información es que la obra para un nuevo estadio se dilataría durante cinco años", dice.

Berna Alonso, en nombre de La Cañada Real Molinón, reconocer haber hecho una consulta "informal" a Cafento, cuyo contrato de explotación se alarga hasta 2050, para conocer en qué situación se encuentran ante una eventual obra integral en el estadio. "A mí Cafento me ha dicho que no tiene ningún contacto con el Grupo Orlegi. He hablado también con vecinos de aquí, de forma distendida, y estamos a la espera. Todo son titulares y 'paja', pero no hay contenido en todo esto".

Se muestra decepcionado con la escasa comunicación del Grupo Orlegi con los actores principales relacionados con un hipotético 'Nuevo Molinón' en la ciudad de Gijón, una vez presentado el proyecto en otras instancias. "Creo que es una pena.Es la equivocación más clara que tiene todo esto no solo con nosotros, también con la ciudadanía, con el Ayuntamiento, con Cafento y, por lo que nos afecta, con los bajos comerciales", remata.