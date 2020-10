Heri Frade hace un doble análisis sobre el Real Oviedo en su intervención en Deportes COPE Asturias. Por un lado, incide en todo aquello que el equipo de Ziganda tiene que mejorar. Por otro, el periodista de COPE centra su reflexión en las actuaciones arbitrales.

“Me preocupa la situación actual porque no me parece justa la puntuación del equipo respecto a sus méritos. Es evidente que el Oviedo tiene que mejorar cosas que puede controlar. Y luego tiene que intentar, no sé cómo, el controlar otros aspectos que escapan a su control, que es el tema de los arbitrajes. Los arbitrajes y el VAR le están costando puntos al Oviedo. El penalti sobre Edgar es clarísimo. Contra eso algo hay que hacer. Los profesionales (técnicos y jugadores) están amordazados: hay un reglamento que no permite casi hablar de las actuaciones arbitrales. Pero tiene que haber alguien en el club que le dé voz al Real Oviedo en este sentido; de forma interna, pegar un golpe encima de la mesa, porque no es ni la primera ni la segunda ni la tercera ocasión. El VAR llegó para evitar estos errores, y el penalti de Girona es como un rascacielos de grande”, lamenta Heri Frade.

Sobre los errores que denuncia, el periodista de Deportes COPE añade: “Creo que no hay mala idea; si los de Primera 'montan pollos', los de Segunda montan esos y alguno más. Pero este penalti lo he visto yo en mi casa, se ve en directo, y es una y otra y otra... Y esto de que se compensa al final de temporada... ya veremos. Si el Oviedo se adelanta de penalti, es un 0-1, un paso muy importante para un equipo que viene apretado de puntos. Un error es un accidente, pero un error encima de otro es una negligencia. El VAR se está usando mal”.

Frade analiza también otros aspectos del momento del equipo azul: “No mola verse ahí abajo. Pero mantengo que las sensaciones y todo lo que desprende el equipo no tienen nada que ver con la pasada temporada. Veo un equipo sólido. Eso sí, tampoco puede ser que el tema arbitral oculte los debes que tiene el equipo como conjunto de fútbol. El Oviedo no concede mucho pero las que concede acaban en la jaula, y es un equipo romo en ataque. Ziganda tiene que arreglar lo que se puede controlar con la plantilla que tiene”. Entre esas mejoras, el periodista asturiano espera también una mejor versión de Borja Sánchez.