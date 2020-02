El periodista José Joaquín Brotons ha examinado la crisis del Sporting en Deportes COPE Asturias. En su visita al Bar Deportivo Carling Goal, el prestigioso locutor advierte: “Cuando juegas con fuego, te puedes quemar”. Para Brotons, existe un claro riesgo de descenso a la Segunda División B. “Hay estados de ánimo y dinámicas, y la del Sporting es muy negativa. Llegó el Mirandés con todo lo de la Copa y no fuiste capaz de ganarle en tu casa. Puede quedar una agonía por delante”, avisa.

El presentador de radio lamenta que “el Sporting regale los partidos”. “Es un equipo torpe. No digo que falte intensidad o actitud, falta calidad. ¿Y lo de Djukic? ¿Dónde están los extremos? ¿Manu García por la izquierda? ¡Pero si tiene que mover al equipo! ¿Pablo Pérez es delantero? No es serio... Creo que no conocía al equipo”, lamenta. Y añade: “Que no nos digan que el Sporting está jugando mejor. No necesitamos que juegue bien, lo que necesitamos es que gane partidos ya. Todo lo demás no sirve... De 'Setienes' ya estamos llenos”.

Brotons examina las carencias de la plantilla. “Necesitas gente fuerte en las áreas. El equipo está mal construido desde atrás. Al equipo le faltan laterales, extremos; el portero ha bajado su nivel, los centrales... Una detrás de otra. ¿Y quién mete los goles en el Sporting? ¿Quién?”, se pregunta ante la ausencia de acierto ofensivo. “Si los entrenadores no funcionan y la plantilla no da el nivel, alguien es el culpable de todo esto”, remata. “Las comparecencias de Torrecilla son del circo del sol. Bueno, más quisieran en el Circo del Sol poder hacer esa puesta en escena. Nos llegó a decir que Djukic había estado esperando al Sporting... ¿Cinco años estuvo esperando? Lo peor es que intenten engañar a la afición”, sostiene.

“Ahora mismo, el club solo es de Primera por los 20.000 que van al campo. La afición es lo único que deberíamos salvar. Ni el Consejo, ni el director deportivo, ni el entrenador, ni los jugadores. Solo la afición. No es un comentario panfletario ni tribunero, lo digo desde el conocimiento de causa”, asegura. Para el presentador de 'La Hora de Broti' en Radio Marca Asturias, “la afición del Sporting está siendo engañada. El sentimiento es tal que no se puede abandonar. Los que mandan en el Sporting deberían tener la vergüenza de reconocer que se están aprovechando de todo eso, de que sigan yendo 20.000 personas tal y como está jugando el equipo. ¡Es un milagro del fútbol!”.

José Joaquín Brotons cree que los seguidores rojiblancos “no son conscientes de la gravedad de la actual situación”. “Si se hiciera una encuesta en El Molinón, el 70 u 80% diría que no hay riesgo de descenso. Les están engañando. El entrenador tiene que decir la verdad; los jugadores, también. Los futbolistas no están capacitados para llevar a este equipo más arriba”, apunta.

Por todo ello, el periodista residente en Gijón cree “la afición tiene que castigar al equipo, ser más crítica con ellos”. “A Fernández le llevan años pidiendo que se vaya. No digo que se pite a los jugadores, pero tampoco entregarse de esta manera al equipo, no seguirles tanto, porque los jugadores no devuelven nada”, concluye Brotons.