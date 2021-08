"La llegada o salida de jugadores no debe ser nuestra preocupación"

La situación de mercado del Real Oviedo a falta de poco más de una semana no es algo que preocupe en exceso al vestuario azul. Así lo ha asegurado este jueves Christian Fernández, uno de los hombres con más peso dentro de la caseta de El Requexón. "La de la llegada o salida de jugadores no tiene que ser nuestra preocupación. Nuestra prioridad debe ser entrenar. Que el compañero que venga llegue con la intención de ayudar. Para eso está Rubén Reyes y el resto de la secretaría técnica".

El futbolista admite que esta temporada la competencia es positiva y apunta que "se considero un jugador de club y jugaré donde más pueda ayudar al equipo. Está claro que he jugado de lateral como de central. El que decidirá es el entrenador. No me descarto para ninguna de las dos opciones". En ese sentido, el cántabro asegura que "todos empezamos de cero. El hecho de que exista esta competencia va a favorecer al equipo. Nos tenemos que preocupar por estar en las mejores condiciones posibles".

El zaguero iniciará su sexta temporada, aunque reconoce que el club "no ha cambiado mucho. Han pasado jugadores, entrenadores, directores deportivos... al final, la esencia es la misma. Ese oviedismo permanece y se sigue sintiendo de la misma manera". Para la nueva campaña, Christian no tiene dudas en cuanto al objetivo. "A nivel colectivo está claro, comenzar con victoria. En el plano personal, los mismos objetivos que las últimas cinco temporadas que llevo en el club", asegura.

Los azules han modificado su esquema en el césped en esta pretemporada para jugar con un 4-3-3. El futbolista admite que la defensa también tiene que hacer modificaciones. "Con el nuevo sistema y con una presión más adelantada, en el apartado defensivo jugamos más adelantados. Ello conlleva más riesgos, que se asumen para estar más cerca de la portería rival", confirma. Por último, respecto a la capitanía, Fernández asegura que "es una decisión que tomará en conjunto la plantilla y el club. Yo soy de la opinión de que el liderazgo no está en un brazalete" El defensor no fue uno de los capitanes en la pasada temporada.