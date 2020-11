El Llanera ya valora opciones por si no puede jugar en el Pepe Quimarán

La Unión Deportiva Llanera aún no sabe si podrá recibir al Celta de Vigo en su campo, el Pepe Quimarán. Miguel López Cedrón, presidente del club asturiano, ha explicado la situación en una entrevista en Deportes COPE Vigo: "Todavía no nos lo han comunicado. Han pasado una inspección muy estricta. Hay que pasar una serie de filtros muy exigentes. Es complicado y por ello manejamos alternativas para que no nos pille el toro".

Si las reducidas dimensiones del recinto de Posada de Llanera impide jugar el encuentro en su casa, el Llanera no descarta "ninguna opción". "¿El Tartiere? Este municpio está en el centro de Asturias, a quince minutos de cualquier gran ciudad de Asturias. Si nos dicen que no podemos jugar en nuestro campo, al no poder meter gente, no nos preocuparía el aforo a la hora de elegir. Miraremos de qué manera podemos jugar nuestras armas para eliminar al Celta", ha explicado Miguel López Cedrón.