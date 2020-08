El Llanera, hundido tras despedir a su jugador David Busta

“El equipo estaba hundido. El viernes por la noche fue un dolor terrible, el sábado lo asimilas... me duele en el alma”. El entrenador del Llanera, José Luis Rodríguez, expresa con emoción lo que significa la pérdida del joven David Busta, futbolista del equipo arlequinado, fallecido en un accidente laboral el pasado viernes. El técnico y el jugador compartieron muchas temporadas juntos, desde el filial del Avilés hasta el Llanera, pasando por el Colunga. “Conviví muchas horas con él. Era una persona excelente. Un compañero decía que no hay futbolistas que no tengan enemigos, pero Busta era así”, recuerda en Deportes COPE Asturias.

Una expresión de bondad que transmitía en cada partido, en cada entrenamiento. “Tenía una sonrisa permanente en el terreno de juego. Si el árbitro le pitaba una falta, reía. Si tenía un contacto con un rival, siempre reía. Deja una huella importante”, admite el técnico.

Los arlequinados quieren rendir el mejor de los homenajes a su futbolista en la nueva temporada. “El año que viene intentaremos ascender por él, solamente por él tenemos que conseguirlo”, expresa el entrenador. José Luis Rodríguez admite que “lo más difícil serán los primeros días de entrenamiento, todos nos acordaremos de él”.