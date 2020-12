El Llanera, ante una cita histórica

“Estamos con una ilusión tremenda, con muchas ganas de que llegue el momento de saltar al campo. Es el partido más importante y emblemático de nuestra historia”. Así afronta el técnico del Llanera, José Luis Rodríguez, una cita especial, el encuentro de este jueves ante el Celta en Copa del Rey. Un duelo que medirá a los arlequinados por primera vez ante un equipo de la máxima categoría.

Lo cierto es que el equipo de Posada no ha querido variar mucho su preparación de cara a este encuentro. “Estamos en el día a día normal. No hablamos prácticamente nada del Celta porque jugamos el domingo y el lunes estuvimos con entrenamiento regenerativo. Vamos a plantearlo como un partido para disfrutar ante un Primera. Intentaremos dar la campanada”, reconoce el técnico.

Los gallegos podrían incluir a Iago Aspas en la convocatoria ante la ausencia de otros atacantes. Es algo que es un aliciente para el técnico llanerense. “Estoy encantado de que pueda estar Aspas y mis jugadores también. Es lo mismo que si juegas ante el Barcelona con o sin Messi”, apunta. Lo que no le gusta a José Luis Rodríguez es no poder jugar en su escenario habitual, el Pepe Quimarán, tras no cumplir los requisitos de la Federación. El encuentro se disputará en el Carlos Tartiere. “Salimos bastante perjudicados. Tenemos las medidas bien cogidas a nuestro campo y es de césped sintético. El Tartiere beneficia al Celta porque entrena y compite en campos así todo el año. Es cierto que nosotros cuando salimos de casa y jugamos en estadios grandes como el Suárez Puerta solemos hacer buenos partidos”.

Por último, los arlequinados tendrán presente la figura de David Busta, el futbolista del club fallecido este verano en un accidente laboral. “Habrá un acto especial en su memoria. Le queremos dedicar una victoria. Sería una bonita forma de homenajearlo eliminando a un equipo de Primera”, concluye el entrenador.