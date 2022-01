"¿Si me llama un Primera? Pondría al Sporting por encima cualquier cosa"

Guille Rosas, uno de los canteranos más importantes del Real Sporting, recibe a COPE Asturias en la que es su segunda casa: la Escuela de Fútbol de Mareo. El 'guaje' de la generación del 2000 está a sólo una semana de cumplir un año con ficha profesional en el equipo de su vida.

Su apariencia tímida contrasta con la profundidad de sus reflexiones. Cada vez más maduro, cada vez más asentado en el club rojiblanco. Guille Rosas nos habla de la salud del fútbol a nivel global, de su paso por la Selección sub-21, de cómo está viviendo una temporada difícil con el Sporting o lo que haría si picase a su puerta un 'Primera'.

Cómo estás ahora mismo

"Estoy muy bien. Me encuentro muy bien tanto a nivel personal como deportivo. No me puedo quejar".

¿Qué hace Guille Rosas cuando no está jugando al fútbol?

"Me gusta dormir, aprovecho para dormir. Mi día a día es fácil: vengo a entrenar y por la tarde descanso para estar bien para el día siguiente. Soy muy casero".

¿Cómo trata Gijón a un futbolista del Sporting?

"Gijón es la ciudad perfecta. Hay mucho cariño para nosotros y mucho respeto. Puedes ir a cualquier sitio sin problema. La gente en ese sentido es espectacular".

¿Te ha cambiado mucho la vida ser jugador del primer equipo del Real Sporting?

"No creas que me ha cambiado mucho la vida. Sigo haciendo lo mismo que antes. Da igual que ahora sea jugador del primer equipo. Sigo haciendo lo mismo con mis amigos de siempre. Lo que sí me ha cambiado es que, a nivel futbolístico, debutas y empiezas a jugar con el primer equipo del Real Sporting. Ese sí es un cambio grande. Poder asentarme, tener minutos... claro que te cambia la vida en ese sentido. Pero, como te decía, sigo haciendo las mismas cosas que cuando era un chico de la cantera".

Si ahora pegas un grito en el vestuario... ¿te escuchan?

"Hay gente más veterana para eso... A mí aún me queda mucho camino por recorrer. No estoy en ese nivel".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Un paso muy importante en tu carrera: la Selección sub-21

"Mi familia está muy ligada a España. Para mí es un orgullo muy importante porque es un premio a mi trabajo, a lo que llevo haciendo toda la vida. Lo que más me impactó fue la calidad de los futbolistas, son auténticas máquinas. Sobre todo con balón te tienes que adaptar a ellos porque son muy buenos"

¿Qué jugador te impresionó más en la Selección?

"Nico Williams. Es una pasada. Si ya es bueno... va a ser increíble".

¿Tuviste que hacer trabajo psicológico para mantener los pis en el suelo después de la Selección?

"Sí. Eso se trabaja. Te ayudan, tienes que estar con los pies en el suelo y no venirte arriba. Empecé con Emilio, el psicólogo del club, y la verdad que me está ayudando en temas que quizá no tienen que ver con el fútbol pero que nos afectan. Él es una persona de confianza con la que podemos hablar y contarle cualquier cosa".

Hablemos de lo deportivo. Está siendo un año difícil para el Sporting

"Empezamos con un tiro. Nos colocamos líderes. Pero luego no ganas en diez partidos y no sabes bien por qué. Algunos nos pasaron por encima, otros no merecimos perder... Está siendo un año difícil pero aún podemos remar este año y conseguir grandes cosas"

¿Cómo explicas el gran nivel que mostrasteis al principio y el bajón que pegasteis después?

"El fútbol. Hay equipos con jugadores muy buenos. En Segunda no hay partido que ganes fácil. Mira el Amorebieta el otro día en casa, que a priori era un equipo asequible... pero que tiene jugadores muy buenos".

El cambio fue muy grande

"Nosotros también nos preguntamos por ese cambio. Es un cúmulo de cosas. No te das cuenta. Son rachas, pero la nuestra ya la pasamos y ahora verás como van a ir bien las cosas".

Hasta qué punto. ¿Volver a engancharse arriba?

Sí. Yo creo que sí. Tenemos equipo de sobra. El cuerpo técnico está mentalizado y los jugadores también. Tenemos equipo para conseguir grandes cosas".

¿Te sorprendió que siguiera Gallego en el banquillo después de diez partidos sin perder?

"No tomo las decisiones. Hay gente en el club muy preparada para eso. Lo que sí te puedo decir es que estamos a muerte con el míster. El vestuario estaba quemado en aquella racha porque perdimos muchos partidos. Te perjudicada, te ibas jodido a casa y nos dijimos que teníamos que sacarlo todos juntos. Luego vino la Copa, en Liga teníamos que ganar y ganamos... Estamos poco a poco cogiendo el nivel de antes y para nosotros es muy importante eso".

¿La Copa del Rey os ha dado confianza?

"Fue un punto de inflexión. Vimos que podíamos competir contra cualquiera. Contra todo un Villarreal, campeón de la Europa League, con el Cádiz, de Primera... El Sporting puede competir contra cualquiera. La verdad que sí, la Copa ha sido un punto de inflexión".

¿Resultados o sensaciones?

"Yo quiero ganar. Como si tengo que ganar de penalti inventado. Me da exactamente igual. Puede ser muy resultadista, pero creo que el fútbol es así. El fútbol son momentos muy puntuales. Si ganamos el viernes al Valladolid, en cuanto termine el partido no habrá servido de nada porque ya hay que pensar en el Eibar. Y así constantemente".

¿Entiendes que la afición os pida más que resultados?

"Sí, y tanto que sí. Yo también estuve en esa grada. Vi al equipo jugar mal, vi al equipo jugar bien, vi al mejor Sporting en Primera y al peor en Segunda. La gente es libre de opinar lo que quiera".

Hablando de la afición, un debate que está en la calle. ¿Está perdiendo intensidad El Molinón con el paso de los años?

"Lo que es cierto es que el fútbol ha perdido importancia a nivel mundial. Ya no sólo en El Molinón. Ha bajado la asistencia a los estadios. El Molinón sigue igual que siempre pero hay que entender que hubo una pandemia y mucha gente ha decidido no ir al campo. Aún así es un 'estadiazo' y no nos podemos quejar de nada".

Quizá el aficionado necesita un chute de energía

"Tanto ellos como nosotros queremos eso. Sabemos que el sitio de este club es la Primera. El aficionado lleva mucho tiempo viendo a su equipo en una división que no es la suya, pero vendrán tiempos mejores. Vamos a salir de esta".

Volvamos a eso de que 'el fútbol ha perdido importancia'

"Voy por la calle, voy por los sitios donde jugaba antes y ya no hay esa cantidad de niños y niñas jugando al fútbol. Se han puesto de prioridades otras cosas y el fútbol no está incluído".



¿Las redes sociales?

"Sí, las redes han crecido mucho. Y está bien. Todo el tema de imágenes, vídeos... es una pasada. Pero necesitamos recuperar ese fútbol de calle, ese fútbol por el que llegabas a las 11 de la noche a casa por estar jugando toda la tarde. Hay que recuperar eso y que los niños y niñas de Gijón vuelvan a jugar como jugaban antes".

Has dicho que 'volverán tiempos mejores' al Sporting. ¿Está preparada esta generación de Pedro, Guille, Gaspar... para ser Los Guajes 2.0?

"Creo que sí. Llevamos mucho tiempo juntos. Podríamos jugar juntos hasta ciegos. No es sólo la generación del 2000 que fuimos campeones de España, es también la del 98, por ejemplo. Hay dos o tres generaciones en el primer equipo ahora que creo que le podemos dar muchas alegrías al sportinguismo".

Entonces, ¿el ascenso es un proyecto de futuro?

"Quizá sea para este año. Nosotros nos centramos en entrenar aquí y jugar bien. Es el sueño que todos tenemos desde que entramos aquí en la Escuela".

¿Tienes miedo a que, si no se consigue el ascenso, se termine rompiendo esta generación?

"Es el fútbol. Si sigues haciéndolo bien, si seguimos dando buen nivel... Eso depende de cada uno. Si no eres tan sportinguista como otros tendrás más opciones de irte".

Si jugaras en el Elche, por poner un ejemplo, te costaría menos irte que jugando en el Sporting, claro...

"Es que este es tu equipo. Pondría al Sporting por delante de cualquier cosa. Este equipo me lo dio todo. Soy de aquí, me crié aquí... Me tendría que ver en ese momento específico para saber lo que haría... pero estoy muy contento en el Sporting. No me puedo quejar de nada".