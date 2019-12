El Lieres denuncia graves insultos y amenazas

Nuevos incidentes graves en un partido de fútbol en Asturias. En este caso, en la Primera Regional, en el encuentro entre el Independiente Club de Fútbol de Lieres y el Club Europa de Nava. El Lieres denuncia insultos y amenazas por parte de aficionados del equipo rival, recogidos en el acta arbitral.

Álex Vigil, vicepresidente del Lieres, cuenta su versión en COPE Asturias. “Un jugador nuestro, Fueyo, estuvo en el Europa durante dos temporadas. Quizá no salió bien de allí. En la previa, hubo el pique habitual del fútbol en las redes sociales. Pero todo fue creciendo como una bola de nieve”, explica. Durante el partido, Fueyo fue objeto de graves insultos. “El problema era con un solo jugador, pero otro futbolista nuestro se giró y se encaró con esos seguidores. A partir de ahí, vinieron los insultos más fuertes. '21, eres una prostituta y te vamos a violar como a tu madre' o 'Toyos, muérete'. Hay jugadores que entraron llorando al vestuario. En la grada estaban muchos padres, la mujer de Fueyo... Esto no es bueno para nadie”, añade el vicepresidente.

“Queremos tener buena relación con el Europa de Nava. Les hemos llamado y lo hemos intentado arreglar con ellos. Queríamos emitir un comunicado conjunto para denunciar esta situación, pero nos dijeron que la intención de ellos no era esa. Nosotros queríamos condenar los insultos y lo hicimos reflejando el texto que el árbitro pone en el acta del partido. Queremos seguir tendiendo la mano al Europa de Nava para solucionar esta situación. En el próximo partido en el que nos midamos, queremos que la gente pueda ir al fútbol con normalidad. Los clubes vivimos de la gente, de las entradas que se venden. Esto tenía una solución sencilla que ellos no quisieron tomar. A raíz del comunicado, todo ha ido a más, con mensajes directos al jugador que no queremos sacar. Somos un club humilde, todo esto es incómodo y nos está sobrepasando”, lamenta Vigil.