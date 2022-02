El libre directo del Sporting: Miranda, ¿flor de un día o brotes verdes?

¿La victoria del Sporting en Miranda es flor de un día o se atisban brotes verdes? Juan de Álvaro, presidente del Finetwork Gijón y Senén Morán (Post United) analizan la situación del Sporting en el libre directo de Deportes COPE Asturias.

Para Juan de Álvaro, "viendo la trayectoria de la temporada, el partido de Miranda me parece una anécdota como el partido de Ibiza. La única manera de saber si el Sporting puede acabar dignamente la temporada es si puede ganar tres o cuatro partidos seguidos. No veo opciones reales de jugar el play off. Se trata de engancharse ahora porque si no, la temporada se puede hacer demasiado larga. El partido del otro día tampoco me dijo nada nuevo".

Por su parte, Senén Morán, apunta que "se vieron cosas en Miranda de Ebro, me gustó el Sporting y el equipo estuvo eficaz de cara a portería. Todos deseamos que esto sea un punto de inflexión. Creo que hay futbolistas para darle la vuelta, pero veremos si hay entrenador".