El libre directo del Oviedo: ¿Qué le falta al equipo para dar un paso adelante fuera de casa?

¿Qué le falta al Real Oviedo para dar ese paso adelante fuera de casa? Los periodistas Nacho Azparren (La Nueva España) y Ramón Julio García (El Comercio) responden en el libre directo de Deportes COPE Asturias.

Para Azparren, "la clave para estar entre los seis primeros pasa por los partidos fuera de casa. En casa, el Oviedo tiene un ritmo adecuado, pero fuera tiene ese punto de mejora. Es un cúmulo de circunstancias, pero he echado de menos algo de ambición de Ziganda y también de atrevimiento y convicción de los futbolistas. Hay partidos en los que has tenido mala suerte, pero el play off se te puede ir por partidos como Zaragoza o Miranda".

Por su parte, Ramón Julio García señala que "al Oviedo le falta para ganar algo de convencimiento y de fe, de creerse que lo puede hacer. Si puedes hacer cosas en tu campo, por qué no las puedes hacer fuera. También está el componente anímico, de partidos como Eibar o Valladolid. Esto mina la moral del equipo. Es convencimiento y ambición, hay que ir a por los partidos". El periodista de El Comercio reconoce que "si el Oviedo quiere engancharse, sería interesante que en Burgos se fuera a por el partido. Será un partido muy complicado, es un rival muy fuerte. En El Plantío ganó a rivales como el Valladolid por 3-0".