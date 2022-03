El libre directo del Oviedo, ¿se juega el equipo la temporada?

¿Es el partido clave para el Oviedo? ¿Se juegan los azules la temporada ante el Valladolid? Los compañeros Jorge Regadera y Alfonso Suárez tienen clara su respuesta y la importancia del encuentro ante los pucelanos.

Alfonso Suárez, de La Voz de Asturias, reconoce que “para mí, si no es toda la temporada, es gran parte de la temproada. Los dos últimos resultados han mermado mucho las posibilidades de playoff. Sí lo han dejado en una posición delicada. Una victoria les mantendría en la pomada, pero lo que no sea ganar, dejaría al Real Oviedo en una posición de tener que hacer una machada”.

Por su parte, Jorge Regadera, también es directo. “Sí se juega la temporada este fin de semana. Lo hace ante un rival que no invita al optimismo, no solamente por el Valladolid, sino por las sensaciones de los últimos partidos. A estas alturas de la temporada, parece que falta ese toque especial para pelear por un ascenso. Aunque parece que no se puede llamar una final, pero este partido sí lo es. Una derrota te aleja mucho de lo que puede ser ese objetivo. Veremos a ver el planteamiento, si aparece ese equipo que gana los duelos”, zanja.