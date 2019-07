El Liberbank Oviedo no tendrá filial en EBA

El Liberbank Oviedo no tendrá filial en Liga EBA la próxima temporada. Así lo haconfirmado el presidente, Fernando Villabella, en Deportes COPE Asturias. "No vamos a inscribir al equipo en Liga EBA. La disponibilidad económica del equipo de esta temporada no nos va a permitir afrontar los 30.000 euros que nos ha costado la temporada del filial. El año pasdo pudimos afrontarlo gracias a unos ingresos extraoridnarios que tuivimos con la organización del Circuito Movistar, consideramos que era más prudente no hacerlo así". De este modo, el Oviedo Baloncesto dará una vuelta de tuerca a su filosofía y optará por la cesión de sus jóvenes talentos para que sigan progresando.