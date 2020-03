El Liberbank Oviedo Baloncesto fía la permanencia al trabajo de un técnico con prestigio en el baloncesto español. Natxo Lezkano ha aceptado el reto. "Todos confiamos en él. Si acepta una oferta de este tipo, es que le ve posibilidades al equipo. Le pregunté ayer que por qué venía. Él hablaba de la estructura, del crecimiento del club, que todos tienen un año malo... Es un entrenador con prestigio, con ascensos, alguna Copa Príncipe. No es el perfil de técnico que solemos tener. Me ilusiona", explica el presidente del OCB, Fernando VIllabella, en Deportes COPE Asturias. Lezkano llega para intentar salvar al Oviedo y estirar su ciclo en Asturias. El contrato está firmado por lo que queda de temporada y dos años más.

En la entrevista en Cafetería Restaurante La Paloma, Villabella reconoce las dificultades que protagonizan la temporada desde el inicio. "Hubo una temporada mala, que fue la primera y acabó con el descenso. A partir de ahí, fueron casi todas buenas o al menos no tan malas como esta", recuerda.

Dos días después, el presidente mantiene su pesar por la destitución de Javi Rodríguez. "Héctor (Galán) me dijo que me fui haciendo pequeño pequeño en el momento de comunicárselo. Fue muy difícil", reconoce.

El presidente del Oviedo Baloncesto garantiza el proyecto del club sin depender del desenlace de esta temporada. "No se me ocurre nada que pueda alterarlo, aunque no nos salváramos. Eso sí, ahora no pensamos en la temporada que viene, solo en el día a día. Estamos en conversaciones con Liberbank para renovar el patrocinio", desvela. Villabella también agradece el apoyo de la afición, que en las malas sigue llenando Pumarín.