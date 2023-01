Leo Sequeira: "Llegar a Europa es un desafío importante para mí"

Su llegada al Oviedo.

"Desde que el Oviedo mostró su interés por mí, me puse muy contento. La llegada a Europa es un desafío importante para mí. Desde el primer día me esforcé mucho en los entrenamientos para quedarme, que era lo que más quería".

Su relación con Cervera.

"Después de terminar en México, el 3 de octubre, estuve un tiempo parado. El míster me pide que juegue uno contra uno, tiar centros... Los entrenamientos con Cervera son muy intensos. Poco a poco me voy acostumbrando".

Ligado al Grupo Pachuca.

"Lo manejó mi representante, me comentó del interés del Oviedo. Muy contento de estar aquí. Desde el primer momento que supe que podía venir a Europa, me puse más contento".

Extremo o delantero.

"Conozco las res posiciones: jugué de mediapunta, derecha e izquierda. Me gusta la banda derecha porque me gusta el uno contra uno y tirar centros. Si el míster me necesita por la izquierda o en la mediapunta, ahí estaré".

¿Cónocías algo de Oviedo?

"No conocía nada. Cuando surgió la posbilidad, en pleno Mundial, empecé a ver vídeos y me metí más en el club. Estoy contento de estar aquí".

¿Qué te está pareciendo la Segunda División de España?

"Me tocó debutar en un partido complicado, contra un gran rival. La liga es igualada, de pocos goles. Lo contrario a la liga de México en la que hay poco centro del campo. Soy ordenado, trato de hacer lo que me pide el míster".

Qué le puede aportar al Oviedo.

"Me puedo adaptar bien. Al principio me costó porque los entrenamientos son cortos pero intensos. Mi misión es defender bien y, cuando me necesiten, atacar al espacio".

Cómo te sentiste antes de tu primer partido con el Oviedo.

"Estaba un poco ansioso por el debut. Me sentí muy cómodo. El ambiente fue increíble, ya lo había vivido en el derbi. La ansiedad que tenía ants del partido, se me fue cuando salté al campo. Fue muy especial para mí".

Debut ante el Atlético.

"Hicimos un partido muy correcto ante un equipo complicado, muy orenado. Fue muy lindo para mí y ojalá que pueda seguir creciendo y teniendo más minutos".