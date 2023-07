Leo Román: "Tengo ganas de sentirme importante"

El Real Oviedo pegó un acelerón en el arranque de mercado y rápidamente anunció cuatro fichajes. El último en llegar ha sido Leo Román, que ha estado con la Selección Sub21, que a finales de la pasada semana comenzó a entrenarse con el grupo y que este lunes ha sido presentado en el Carlos Tartiere.

Después de acumular pocos partidos disputados en las últimas temporadas en el Mallorca, el jugador llega cedido con ganas de acumular minutos: “Desde que acabó la temporada tenía claro que quería salir, no sabía dónde y así se lo transmití al club. Estoy muy contento de estar aquí. Había más opciones pero esta fue la que más me convenció. Desde el primer momento el proyecto del club y la historia que tiene detrás, creo que era la mejor opción para mí. Lo afronto con mucha ilusión. Tenía muchas ganas de un nuevo reto, de llegar a un sitio y sentirme importante. Poder demostrar por qué estoy aquí. Espero que así sea”.

Una experiencia, la de jugar poco en los últimos años, que le ha servido para crecer: “Siempre es complicado cuando no juegas. Es duro, pero lo más importante o lo que he intentado ha sido trabajar como el que más. Trabajar el aspecto mental. No bajar los brazos y seguir trabajando. A pesar de mi edad, estoy preparado para asumir desafíos”.



El hecho de que Braat haya pasado una lesión en las últimas semanas le puede abrir la puerta de la titularidad en las primeras jornadas: “Lo primero desearle pronta recuperación. Es un factor que se tiene en cuenta pero no era lo principal. Vengo a competir y a ganarme el puesto y trabajando día a día. Esto es muy largo, no significa nada que él no empiece jugando. El día a día marcará eso”.

Llega con poco descanso, después de haber estado con la Selección Sub 21: “Ha sido un mes muy especial. Es una experiencia inolvidable a pesar del resultado final. El fútbol a veces es cruel y la suerte no cayó de nuestro lado. Tenía claro que quería llegar lo antes posible dentro de que necesitaba algún día para descansar. Para poder llegar en las mejores condiciones y adaptarme lo más rápido posible al grupo. Eso es vital cuando llegas a un grupo nuevo”.