Leo Román: "Oviedo es un plaza complicada; aquí se ven a los buenos futbolistas"

El Real Oviedo se encuentra a tres días para recibir al Amorebieta en la apertura de la segunda vuelta de competición en LaLiga Hypermotion. Este sábado (18:30 horas) el Oviedo, a tres puntos del playoff, recibe al conjunto vasco, en puestos de descenso y dirigidos por un asturiano: Jandro Castro.

Entrenamiento y rueda de prensa de Leo Román

El Real Oviedo ha entrenado esta mañana en las instalaciones de El Requexón. Luis Carrión tendrá que recomponer la defensa este sábado ante las bajas de Dani Calvo, David Costas, Oier Luengo y Abel Bretones. Los centrales del filial, Jaime Vázquez y Marco Esteban, se disputan un puesto en el once, con Lucas Ahijado ya recuperado y apuntando al once inicial ante la plaga de bajas en el cuadro carbayón.





Antes de la sesión, el guardameta Leo Román compareció en sala de prensa ante los medios de comunicación antes del choque frente al Amorebieta.

Vuelta a la competición. "Con muchas ganas. Estamos todos ilusionados, con ganas de volver. Es una buena señal que todos tengamos ganas de competir. Con ganas de sacar los tres puntos".

Parón de Navidad. "Tuvimos bastante carga la semana pasada y ahora afrontamos estos días como cualquier otro partido".

Muchas lesiones. "Toco madera (risas). No es excusa, la inercia de todos es positiva. El míster exige mucho y hasta cuando suben los del filial son uno más. Cualquiera que entra tienes la certeza de que lo hará bien".

Buena temporada a nivel personal. "Intento ir partido a partido. Disfruto cada partido, que es lo bonito del fútbol. Ahora a por el Amorebieta".

Remontada en la clasificación. "Era complicado. Nuestro inicio no fue el mejor, pero el equipo tuvo fortaleza mental. Es importante tener eso para ser un equipo ganador y nosotros lo tenemos. No hemos hecho nada pero vamos escalando; sin prisa, pero sin pausa".

Decisión de firmar en Oviedo. "Venía con la intención de demostrar que me merecía más minutos y que lo que había vivido estos dos últimos años no era lo que me merecía. Por eso decidí venir aquí. Esto es una plaza complicada y aquí se ven a los buenos jugadores. Estoy feliz aquí que es lo importante".

Margen de mejora. "Intento mejorar todos los días. Soy joven y más siendo portero".

Refuerzos ambiciosos. "Sube la competitividad. Hay una competencia en todas las posiciones que es una locura. Es síntoma de que el club está con ganas de hacer las cosas bien".

Playoff. "Por supuesto que es factible, pero pensamos en el siguiente partido. Vamos a ganar todos los partidos y a quedar lo más arriba posible".

Cómo afrontas las bajas en defensa. "Con naturalidad. Aunque no hemos jugado juntos partidos entrenamos todos los días. Sé los puntos fuertes y débiles de cada uno. El que salga lo hará bien".

Jaime Vázquez. "Lo veo muy bien. Es un chaval que tiene las ideas claras, que es trabajador y sabe lo que quiere. Eso se nota. Pese a su juventud tiene una madurez muy alta. No sabía que era tan joven. Tanto él como Marco Esteban lo están haciendo muy bien".

Propuesta ofensiva. "Somos un equipo bastante ofensivo. Arriesgamos en salida de balón. Habrá partidos que no nos lleguen tantos y otros en los que nos abramos más y nos lleguen más. Es lo que toca cuando arriesgas: te generan más ocasiones, pero también las generas".

Amorebieta. "Es un buen equipo. Hay que estar atentos en el balón parado, pero dependemos de nosotros, de hacer lo que trabajamos. El equipo está en buena línea y creo que lo haremos bien".

"Es ilusionante que la gente nos apoye como lo está haciendo. Esto está hecho para nuestra gente y para disfrutar. Cuanto más gente haya es un buen síntoma. La gente se divierte viniendo al fútbol