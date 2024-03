Leo Román encuentra su sitio en Oviedo: "He encontrado un sitio donde crecer y ser feliz"

El Real Oviedo ha vuelto al trabajo este martes pensando ya en la jornada 32 de LaLiga Hypermotion. Los azules se miden este sábado (16:15 horas) al Alcorcón en Santo Domingo, con el objetivo de continuar sumando para llegar bien colocados al tramo final de campeonato.

Rueda de prensa de Leo Román

Antes de la sesión de entrenamiento en El Requexón, el guardameta Leo Román compareció ante los medios de comunicación. Tras su gran actuación frente al Racing de Santander, el joven portero cedido por el Mallorca analizó la actualidad del conjunto carbayón.





Actuación ante el Racing. "Esta temporada no había habido una primera parte o segunda en la que nos llegasen tanto, pero no tuvimos esa sensación de agobio como en Valladolid, que nos llegaron mucho. El equipo, a pesar de las ocasiones recibidas, tuvo un buen papel en el partido".

Mejor parada contra el Racing. "La que paré a contrapié de cabeza es la mejor. Me beneficia que el campo está algo seco y el balón no desliza del todo. Fue lo que me permitió llegar".

Aparecer cuando el equipo lo necesita. "Defensivamente somos sólidos, recibimos pocas ocasiones en general. Lo intento afrontar día a día en los entrenamientos y en los partidos estar preparado para cuando se me necesita".

Oviedo. "Estoy contento y feliz en Oviedo. Estoy disfrutando mucho este año. Vine con la intención de encontrar minutos y experiencia, he encontrado un sitio donde crecer y ser feliz".

Mejora a lo largo de la temporada. "Se puede ver que a medida que pasan las jornadas tengo más confianza y me voy encontrando mejor. Soy joven y había jugado poco en el fútbol profesional. El equipo juega bien, juega alegre y eso es un plus para disfrutar jugando".

Zamora. "No lo sigo mucho, pero sí sé que estuve arriba a lo largo de la temporada. Me gustaría ser Zamora a final de temporada, no voy a mentir, pero lo importante es que el equipo esté arriba".

A las puertas del playoff. "Lo más importante es estar en esa zona. Hemos tenido opciones de meternos, pero lo importante es estar cerca y cuando queden pocas jornadas marcarnos un objetivo de ganar partidos y conseguirlo".

Juego de pies. "En la salida de balón siento que tengo que estar concentrado porque salimos desde atrás. En el filial del Mallorca también tenía esa misión, el míster me dio confianza en su día y me ha venido bien para seguir haciéndolo en Oviedo".

Final de temporada. "De aquí a final de temporada no va a haber ningún partido fácil. Cada jornada va a ser ir a morir a cada partido. En Alcorcón, si queremos sumar, tendremos que hacer las cosas muy bien. Se nota que el equipo se está jugando cosas, se vio en el apoyo del Tartiere contra el Racing de Santander".

Baja de Luengo. "Para mí no cambia nada. Juegue quien juegue lo va a hacer bien. El rendimiento de todos es magnífico, ponga a quien ponga el míster lo va a hacer bien, estoy tranquilo".

Mentalidad de aparecer cuando lo necesita el equipo. "Parece que los rivales convertían casi cada ocasión que tenían en los últimos partidos. Trato de ser consciente de que, cuando se me necesite, tengo que ser decisivo".

Salida de Mallorca. "Tenía muy claro que iba a salir sí o sí, sabía que era el momento, de arriesgar y buscar minutos. No quería estar en la comodidad de ver qué pasaba. Quería probar, un desafío, demostrar que estaba preparado. Trabajo duro día a día juegue o no, por eso estoy preparado para jugar siempre".

Principal área de mejora esta temporada. "Quizás la constancia. Trato de ser regular, no hacer dos partidos buenos y tres malos. Mi objetivo es mantenerme en una línea y ser estable".