Leo Román y la 'batalla' de Cornellá: "El Espanyol es un trasatlántico, pero el Oviedo también"

Victoria ante el Zaragoza. "Fue un buen partido de todo el equipo. El Zaragoza es un equipo difícil y cualquier victoria ahora vale oro. Ellos eran un buen equipo a balón parado y tuvieron muchas oportunidades, pero nosotros estuvimos muy sólidos. No recuerdo ninguna ocasión clara suya a balón parado, más allá de la sensación de peligro".

Actuación individual. "Sin acciones determinantes, pero un partido serio. Si no puedes ser decisivo debes mantenerte en un nivel estándar".

Solidez defensiva en el tramo final de liga. "Ha habido tramos de la temporada donde nos han llegado más. Si nos chutan mucho que sea porque nosotros llegamos más. Nuestra filosofía es llegar más que el rival, estar por encima. En líneas generales siempre ha sido así".

¿Te esperabas esta temporada? "Las cosas no son casualidad. He trabajado muy duro día a día estando a la sombra. Vine aquí con la intención de que todo saliera así. El nivel del colectivo ayuda mucho al nivel individual. No me sorprende porque creo en el trabajo día a día".

Problemas de bajas en defensa. "Cuando llegué aquí sabía que el equipo era sólido en defensa. Ha habido lesiones, pero todo el mundo que ha jugado lo ha hecho bien. Recuerdo aquel partido con Jaime y Marco, que también lo hicimos bien. El míster trabaja bien eso".

Duelo directo contra el Espanyol por el ascenso. "Afrontamos el partido pensando solo en el Espanyol. Es un rival directo y una gran oportunidad. Habrá un ambiente bueno para el fútbol. El resultado será el que tenga que ser, pero iremos a por el partido".

Futuro en caso de ascenso. "Pienso en el Espanyol. Si llegamos al playoff intentaremos conseguir el objetivo. Trataré de disfrutar el tiempo que queda y terminar de la mejor forma posible".

Nervios y presión en el Espanyol. "Ellos son un trasatlántico, pero nosotros también. Tenemos grandes jugadores para ir a Barcelona y ganar".

Bajas en el Espanyol. "Tienen una plantilla muy amplia y sabemos que sacarán un gran equipo igualmente".

Calculadora del playoff. "En líneas generales el equipo está muy centrado. Hemos venido desde abajo y hemos pasado por todo tipo de circunstancias para poder disfrutar de lo que queda sin pensar en lo que va a venir. Ir al campo del Espanyol, disfrutar y tratar de ganar. Dependemos de nosotros mismos porque si ganamos los tres partidos estaremos ahí. Es nuestra intención".

Impacto de Santi Cazorla. "Ayuda muchísimo. Un jugador como Santi es vital en un equipo. Marca mucho la diferencia en minutos decisivos, minutos avanzados del partido. Un jugador como él es fundamental en esos momentos. Esa tranquilidad y esa serenidad para mantener el nivel de juego solo te lo puede aportar él".