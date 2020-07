El Lealtad se jugará el ascenso contra el Alcoyano

El Lealtad se medirá al Alcoyano en la eliminatoria definitiva para conseguir el ascenso a la Segunda División B. El sorteo, celebrado esta tarde, ha emparejado a los de Villaviciosa con el campeón de la Comunidad Valenciana.

El encuentro se jugará en la Ciudad Deportiva de Las Rozas, sede de la Federación Española de Fútbol, el sábado a las 22:00 horas. El ganador de la eliminatoria ascenderá a la Segunda B.

El Lealtad ha sido uno de los cuatro campeones que no ha logrado el ascenso en el 'play off'. Ahora tendrá una última oportunidad. La Federación Española decidió excluir al Portugalete de esta opción, al no haberse jugado todavía su final contra el Sestao por un caso de COVID-19 en su plantilla.