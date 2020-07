"El Lealtad está en mi corazón para siempre"

Pedro Menénez se ha despedido del Lealtad tras su incorporación al Racing de Santander como secretario técnico. Esta es la carta de despedida que ha publicado el Lealtad:

Querido Lealtad,

Después de más de 30 años unidos llega el día de despedirme de ti, del club que me vio crecer y me formó como futbolista y persona, estos años han hecho que tu nombre, Club Deportivo Lealtad, quede grabado en mi corazón para siempre y que por mis venas corre sangre negra.

Primero como jugador, después como entrenador, y finalmente como director deportivo y presidente he dado todo y he sentido estos colores como una parte importantísima de mi vida. He tenido la suerte, tanto como futbolista como en estos ocho años de presidente, de vivir momentos increíbles y únicos que quedarán grabados con letras de oro en la extensa y gran historia de este club.

Ahora toca separar nuestros caminos, pero yo nunca olvidaré mis raíces y mi gente. Empieza una etapa nueva en mi vida en la que seguiré con los valores de trabajo, fuerza, humildad y lealtad que me ha enseñado este club.

Desde aquí quiero dar las gracias a cada persona que sumó para que todo esto haya sido posible. Quiero expresar el respeto, cariño y admiración que tengo por toda esta gente que estuvo a mi lado en esta etapa, y gracias a TODOS ellos ha sido posible lograr estas grandes proezas. SERÉIS SIEMPRE ETERNOS EN MI CORAZÓN.

Agradecer a cada niño, padre, futbolista, familiares, aficionados, patrocinadores, prensa y, por último, pero no menos importante, a todos los compañeros de directiva que habéis hecho posible que el Club Deportivo Lealtad sea lo que es a día de hoy.

El club está con más vida que nunca, la gente que queda en el club lo harán genial porque están preparados y son muy leales. Aún queda una oportunidad de volver a la categoría de bronce del fútbol español y estoy seguro de que el fútbol premiará a nuestro club por el mérito de estas dos increíbles e inigualables Ligas.

SIEMPRE OS TENDRÉ PRESENTES haciendo cada victoria y cada derrota como una parte de mí.

¡VAMOS LEAL HASTA EL FINAL!