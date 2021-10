Borja Sánchez ha comparecido ante los medios de comunicación despùés del quinto empate consecutivo frente a la Real Sociedad B.

Nuevo empate

"Las sensaciones no son buenas. Nos vuelve a pasar lo mismo. No perdimos pero llevamos tiempo buscando esa victoria que merecemos con ocasiones pero no ha podido ser".

No llega la victoria

"Estamos jodidos porque es el quinto empate consecutivo. Estamos teniendo las ocasiones para ganar pero no lo estamos haciendo. No es mal síntoma porque no perdemos pero tampoco ganamos. Tenemos la oportunidad este jueves de ganar los tres puntos en casa".

Partido en el Reale Arena

"Creo que en la primera parte, exceptuando al principio, luego ellos empiezan a dominar. En la segunda parte no salimos del todo bien y su gol nos hace ir sin pensar a por el partido. Tenemos ocasiones para llevárnoslo pero nos sabe a poco".

Estado del equipo

"Lo positivo es que el equipo está bien. La balanza estaba más para caer de nuestrao lado. hay que hacer más goles para ganar los partidos. De poco sirve que no nos generen y nosotros generar si no ganamos".

La parte ofensiva

"Me preocuparía más si no generásemos ocasiones. Todos tenemos que dar más de cara a gol".

¿Presión ante el Burgos?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"No sé si presión pero es el partido idóneo para salir a ganar desde el minuto 1"

Cómo se encuentra

"Estoy haceindo buenos esfuerzos. Otra asistencia más pero con ganas de hacer un gol que el equipo lo necesita".

Regreso de Saúl Berjón

"Jugador que fue muy importante aquí. Cuando yo subo al primer equipo es alguien de quien aprendí mucho. Espero que el jueves esté tranquilito. Le saludaré y le daré un fuerte abrazo".