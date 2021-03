"Las renovaciones de Pedro y Gaspar son una gran noticia para el club"

El Sporting se enfrenta a otra cita clave. El líder, el Mallorca, llega este domingo a El Molinón. En el encuentro de la primera vuelta, los rojiblancos cuajaron un buen encuentro en las Islas Baleares, un partido que para David Gallego, técnico rojiblanco, le sirve "porque jugamos ante el mismo rival y nos sirve para demostrarnos a nosotros mismos que podemos competir ante un conjunto de esa entidad. Cada partido es diferente. Nos puede dar una idea. Llega en un buen momento para nosotros, es un equipazo y fuera de casa no ha perdido. Siempre les han ido las cosas de cara por la calidad que tienen y porque se lo han merecido, pero también en momentos puntuales los partidos les han sonreído. ¿Por qué no va a ser esta semana que nosotros le rompamos la dinámica que llevan?", explica.

A lo largo de la semana, algunos futbolistas rojiblancos han mostrado su desacuerdo con las decisiones arbitrales de los últimos encuentros. Gallego reconoce que "los jugadores son libres de manifestarse respecto a las actuaciones arbitrales. Yo no lo haré. Considero que son decisiones complicadas. Lo que me sorprende no son las decisiones del árbitro, sino de gente que está viendo el partido por un monitor. Pero lo que vale es lo que se pita y se pitó la falta", asegura respecto al tanto anulado en el encuentro en El Toralín. Eso sí, Gallego apunta que "no nos queda otra que seguir, no nos va a servir de nada. Si quejándome y llorando recuperase los puntos, sería el primero en hacerlo. Me queda preparar al equipo y no justificarnos en eso. También se equivocan, igual que nosotros. En algún momento nos han penalizado, pero ya está. Nos interesan los puntos que nos quedan por delante. Lo demás son interferencias que nos desvían del foco", apunta.

Lo que no cree Gallego es que sea necesario hacer autocrítica tras el empate en Ponferrada. "No podemos hacer autocrítica respecto al partido. Hicimos un encuentro espectacular. Son dos jugadas individuales que no son de trabajo. Voy a defender a los jugadores, son acciones que suceden. Nos pasó dos veces en un partido", comenta.

El entrenador considera "una gran noticia" las renovaciones de Pedro Díaz y Gaspar Campos hasta 2025. "Son dos jugadores de un nivel altísimo, salen de Mareo, tienen este ADN. Los vamos a poder disfrutar muchísimos años".

Otro de los nombres propios es el de Djuka, nacionalizado con Montenegro. Gallego explica la cronología de los hechos. "Recibe la llamada del seleccionador de Montenegro, analiza, decide y opta por tener la posibilidad de ser seleccionado por ese país. Sí hablo con él, le comento, y él me dice que tiene claro lo que tiene que hacer. Es un jugador que podrá defender a ese país y ser seleccionado, al igual que el resto de jugadores nacionales que tienen esa opción", apunta. Eso sí, el hecho de no haber entrenado con el grupo hasta este viernes no tendrá que ver en si es de la partida o no ante el Mallorca. "A Djuka le ha venido bien ese descanso emocional y físico. Lleva mucha carga de minutos, esfuerzo... Que no haya entrenado no va a ser ninguna causa para no alinearlo", admite.