"Las puertas están abiertas para entrar y para salir"

Cómo está el equipo

"El equipo después de un primer partido no tiene el cuerpo preparado para recuperar de un esfuerzo tan grande. El público, como se dio todo... pero imagino que hoy están más recuperados y pensando en el próximo partido. Hay poco tiempo".

Montiel, Bastón y Matheus

"Están disponibles. Cada uno en una fase distinta en cuanto a la preparación. No sé si para 5 minutos o media hora, depende del partido".

¿Sangalli condiciona el once?

"Puede ser. La pretemporada que ha hecho Marco la sabemos. Su entreada es una de las posibilidades. Tenemos que darle una vuelta a todo y ver si le damos continuidad a lo que hicimos el domingo o no".

El Almería

"Mucha calidad, muchísima. Jugadores rápidos, con buena técnica y buen ritmo. Buen enrenador, que ha tenido tiempo para trabajar. Ya lo vimos ante el Cartagena con la facilidad, y digo facilidad entre comillas, para ganar el partido. Me gustó todo. El delantero (Sadiq) es probablemente el mejor de la categoría. Para nosotros es una gran prueba porque en la pretemporada no nos hemos enfrentado a un equipo así".

Empate ante el Lugo

"Le hemos dado vueltas. Contento por cómo se desarrolló el partido. Muy decepcionado por el resultado. Esperanzado porque hay cosas a donde agarrarnos y contento por la vuelta del público para animar al equipo. Pero, como he dicho, decepcionado por no poder brindarle una victoria a la afición. Ahora empieza este maratón y a ver dónde acabamos".

Luismi y Jimmy

"Veo compatibles a Luismi y Jimmy. Son distintos perfiles. Ya veríamos quién sería el interior si juegan juntos. Somos todos capaces de adaptarnos. Jimmy está jugando de pivote y está haciéndolo muy bien. Yo creo que Jimmy tiene condiciones para jugar más adelantado porque entiende el juego, porque está en un buen momento de confianza... iremos viendo. Tenemos buenos jugadores para salir de inicio y para esperar desde el banquillo. La temporada es muy larga".

¿Espera un mediocentro más? ¿De qué perfil?

"Sería bueno completar la plantilla. En relación al año pasado se fueron los dos pivotes que más han jugado. Nos vendría bien un jugador más específico. Necesitamos una plantilla con nivel y completa porque la temporada es muy largo. No puede estar barato jugar. Queremos el mejor equipo posible. Prefiero un mediocentro bueno que uno concreto".

¿Cómo está el mercado para el Real Oviedo?

"El mercado está abierto. Las puertas están abiertas para entrar y para salir. Buscamos lo mejor para el club y para los jugadores".

Acuerdo LaLiga-CVC y la postura del Real Oviedo

"Esa opinión es más para los técnicos. Yo tengo más la opinión como un aficionado de la calle. No me atrevo a hacerla pública porque no tengo argumentos para sentar una base con un criterio exacto. Soy el entrenador del Real Oviedo y voy con la postura del club a muerte. Independientemente de que estemos a favor o en contra, tenemos que estar juntos y apoyar las decisiones del club. Hay gente que tiene que decidir y nosotros tenemos que hacernos fuertes con esas decisiones".