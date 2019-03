Las peñas del Deportivo: “Estamos de acuerdo con el Oviedo y su afición”

Las peñas del Deportivo están de acuerdo con los motivos de la protesta del Real Oviedo y la APARO. Los aficionados gallegos que visitarán el Tartiere el próximo domingo pretenden respaldar de alguna manera la iniciativa del club carbayón. La secretaria de la Federación de Peñas, Ana Guerra, expone la postura de los deportivistas: “Claro que estamos de acuerdo (con el Oviedo). Yo misma sufrí un cacheo inadmisible en Eibar”.

De momento la Federación de Peñas del Deportivo no sabe de qué forma se unirá a la protesta. “Entrar doce minutos tarde en un partido al que van 3.000 personas, con todas las medidas de seguridad que hay, es inviable. No sabemos si nos dejarían entrar tarde, y no te puedes quedar en los vomitorios porque habría multa para el Oviedo, por lo que la seguridad nos diría que nos sentemos en las butacas”, explica Guerra. “Estamos pensando de qué manera darles nuestro apoyo. Quizá con una pancarta, además del apoyo moral y de llevar a cabo algún otro tipo de acción en las redes sociales. Nuestra ovación la van a tener, eso seguro".

La secretaria del colectivo de peñas confirma que habrá casi 3.000 aficionados deportivistas en el Carlos Tartiere. “Aún queda alguna entrada por vender, pero el últmo dato confirmado es de más de 2.800 personas. Habrá seis autobuses de la Federación y muchos viajarán en sus vehículos particulares o el transporte público”. La afición del Deportivo cuenta las horas para que comience el fin de semana. “Estamos deseando llegar a Oviedo, hace muchos años que no estamos allí en un partido”, recuerda Ana Guerra.