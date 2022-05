"El de Las Palmas es el partido que los oviedistas llevamos esperando mucho tiempo"

Luis Rueda lo tiene claro. El entrenador sabe de la importancia del encuentro de este sábado para el Real Oviedo ante Las Palmas. El técnico comenta en Deportes COPE Asturias que "es el partido que muchos llevamos esperando mucho tiempo, tiene trascendencia en cuanto a clasificación, sino que hay que mirarlo en perspectiva. Estamos ante un partido para jugar el playoff cuando venimos de librar el descenso a Segunda B. Es de dónde se viene desde 2003, pero también desde hace dos temporadas; mismo técnico, mismo proyecto, con la tranquilidad y la confianza que se presupone".

Para Rueda, este tipo de encuentros tienen que estar dotados de normalidad para los jugadores azules. "Se tiene que preparar con la mayor tranquilidad posible. Tienes que hacer las mismas cosas. Cuando varías algo, te equivocas. Son partidos que emocionalmente el equipo lo nota. Ante el Zaragoza, el equipo en la media hora estuvo nervioso. Se vio qué equipo se jugaba algo y qué equipo no se jugaba nada", reconoce.

El técnico admite que ese nerviosismo ante el cuadro maño. "no me da mal pálpito, pero no me gusta. No te puedes meter en la cabeza de los futbolistas. Son personas. Tienen sus pensamientos y emociones. Es importante creer que puedes. Los números no indican que debamos ser pesimistas. A un partido pueden pasar muchas cosas. Prefiero jugar este tipo de partidos fuera de casa y trasladar la responsabilidad a los que juegan en casa". Eso sí, Luis Rueda apunta que "es un equipo fiable y reconocible. Difícil de meterle mano. El partido se las trae. Estamos durante años intentando luchar para tener un partido de este tipo".

Si al entrenador le dan a firmar la situación actual del Real Oviedo en agosto, no tiene dudas. "Por supuesto que lo firmo. Lo hubiésemos firmado todos. El que diga lo contrario, miente. Este ha sido un trabajo de pico y pala. Este equipo está quinto clasificado en Segunda División, cuando se le han pegado machetazos al entrenador por confiar en Javi Mier, Viti y Obeng". Además, también señala que "en Segunda solamente se puede subir de dos formas. Una, con mucha pasta, otra, creando un proyecto a tres, cuatro o cinco años" y finaliza admitiendo que "a un partido pueden pasar muchas cosas, pero el equipo llega bien preparado".