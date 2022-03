Las notas del Sporting-Tenerife

MARIÑO: 5. No pudo hacer nada en los goles. Su partido, marcado por el 'run run' de la grada en sus saques de portería.

BOGDAN: 4. Sufrió con Elady y Bermejo. Superado.

BABIN: 4. No fue capaz de liderar una zaga vulnerable. De más a menos en el partido.

BORJA LÓPEZ: 3. Señalado. Aparece en la 'foto' del primer gol. Estuvo blando y ansioso en salida de balón.

KRAVETS: 5. Entrega y pundonor. Le faltó acierto, pero la aportó vigor a la banda izquierda.

RIVERA: 5. El más entonado del centro del campo. Tuvo presencia y estuvo, en general, acertadocon balón.

PEDRO DIAZ: 4. Mal partido del ‘8’. Ansioso e impreciso. Muchos fallos en la entrega.

PUMA: 4. Tuvo que trabajar más en defensa con Shaq Moore lo de lo que lo hizo el lateral con él en defensa. Sin el brillo de partidos anteriores.

GASPAR: 5. Se asoció bien aunque le faltó acierto en los metros finales. Jugó en la derecha, fuera de su mejor posición.

VILLALBA: 5. Jugó con problemas en la rodilla y aún así aguantó los 90 minutos. Tuvo la claridad en el tercio final de campo que no tuvieron sus compañeros.

DJUKA: 6. Un gol y un remate al palo. Buen bagaje.

AITOR: 4. No aportó nada diferente.

GRAGERA: 4. Las pocas intervenciones que tuvo, no fueron acertadas. No fue capaz de dar equilibrio en el centro del campo.

CALAVERA: 4. No dejó sentir su presencia. El segundo gol entra por su lado

JONY: 4. Sin repercusión en el partido.

ERIC RAMÍREZ: 4. No pudo aportar nada diferente junto a Djuka