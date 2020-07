Visiblemente afectado, serio tras el desenlace de la temporada en Almendralejo, Miroslav Djukic volvió a responder sobre su futuro al frente del Sporting. En su enésima rueda de prensa, expuesto el entrenador hasta la saciedad en este frenético final de temporada, el técnico serbio dio la cara antes de un partido sin opciones deportivas contra el Huesca (El Molinón, lunes, 21:00 horas).

Para Djukic, el equipo tiene que defender el "prestigio profesional. Se necesitan muchísimos años y muchísimas horas para tenerlo y luego se pierde rápidamente", explicó el preparador. "Somos gladiadores y tenemos que entrar a defender nuestro orgullo en cada partido", añadió.

"Con el paso del tiempo vas conociendo mejor a la plantilla, la ciudad y todo. Seguro que hay decisiones que tomarías de otra manera, pero no sé si aun así nos hubiese alcanzado (para el objetivo)", respondió el entrenador rojiblanco. El técnico no concretó si cree que está ante su último partido como técnico del Sporting, pero recuerda: "En el fútbol, las maletas de un entrenador siempre están hechas y preparadas". Djukic sostiene que ha tenido "una relación correcta" con los dirigentes. "No tuve ningún problema. Me dejaron hacer mi trabajo y me ayudaban en todo", recalcó.

Djukic insiste en que la actual plantilla, "con algunos retoques", podrá pugnar por el ascenso el próximo curso liguero. De la actual, que acabará este lunes, volvió a defender la estructura defensiva y a lamentar la falta de eficacia ofensiva.