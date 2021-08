Las familias de los deportistas piden una solución para el anillo navegable del Piles

Las familias de los deportistas de Gijón reclaman una solución para el anillo navegable del Río Piles. Tras dos años de peticiones, explican en una carta al Ayuntamiento la situación en la que se encuentran numerosos jóvenes ante el bloqueo sufrido y piden un río "saneado y con actividad" ya que si no, "el deporte en el Piles está condenado a desaparecer".

Este es el texto completo:

Buenos días:

A finales de junio salió a licitación pública la Redacción del Estudio y Proyecto de ejecución de las Obras de rehabilitación y Renaturalización del Curso Bajo de los Ríos Piles y Peñafrancia, en la que únicamente se recoge que una de las alternativas a presentar por los diferentes contratistas analice la compatibilidad ambiental de mecanismos de retención de agua no permanentes para la práctica del piragüismo, dejando la decisión final en manos del Ayuntamiento.

Como comprenderán sólo podemos estar decepcionados con ustedes, unos políticos que prometieron buscar un proyecto que garantizara y protegiera la práctica del piragüismo y que ahora dejan en el aire, por lo que todo apunta a que la actividad deportiva en el río Piles está llamada a desaparecer.

Llevamos dos años luchando, por un Piles saneado y con actividad deportiva, denunciando que la principal causa del estado lamentable del Río Piles no es culpa de las piraguas, como ustedes han querido hacer ver, sino de los vertidos y su falta de mantenimiento durante todos estos años.

Los niños de la sección en su canción protesta tenían razón: NO ME ESCHUCHAN, pero es que no escuchan ni a los niños afectados por el cierre del anillo ni a los vecinos de Gijón que a través de sus Asociaciones (Federación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Rural “Les Caseries”, las AAVV de Vega, La Guia, Huerces, Castiello y Cabueñes ) nos han ido mostrado todo su apoyo al mantenimiento de esta instalación deportiva.

Quisiéramos aprovechar para dar las gracias a todas la personas, personalidades, entidades, asociaciones, que durante todo este tiempo nos han respaldado colaborando en múltiples iniciativas en defensa del anillo navegable, y por supuesto, al Grupo de Cultura Covadonga, club al que pertenecemos, y que nos sigue apoyando y del que nos sentimos orgullosos de pertenecer. Más que nunca SOMOS GRUPO!

Ahora sólo nos queda esperar. Esperemos que la solución que adopte finalmente el Ayuntamiento de Gijón compense el esfuerzo, trabajo, compromiso e ilusión con que nuestros hijos practican cada día piragüismo y que llevan con orgullo el nombre de Gijón por todos los lugares por donde compiten. SE LO DEBEN!.

Un cordial saludo;

Cristina Olaguibel