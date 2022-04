"Las expectativas del Sporting no se corresponden con la realidad"

En Málaga, viendo mucho fútbol y reforzando el inglés. Allí, José Alberto López atiende la llamada de Deportes COPE Asturias. Pendiente de su Sporting en la distancia, el entrenador analiza la situación del conjunto de El Molinón y también habla sobre sus próximos retos en los banquillos."Mi presente pasa por seguir en España, esperamos por alguna oportunidad de mercado. Estamos abiertos a ofertas del extranjero, pero que sean interesantes en el plano deportivo", reconoce.

Sobre su etapa en el equipo de la Costa del Sol, explica que "en Málaga estábamos haciendo un buen trabajo, pero al final, clubes como Málaga o Sporting son equipos con mucha historia y con ciudades importantes detrás. Tienen mucha exigencia y poca paciencia. El tiempo habla por sí solo, no soy yo quien debe juzgar si las decisiones son buenas o malas. Estábamos apostando por gente joven y estábamos cumpliendo los objetivos que nos habían marcado en verano".

Tanto Sporting como Málaga se encuentran en la zona baja de la clasificación. José Alberto hace un análisis sobre esta circunstancia. "La Segunda División es una categoría muy dura. Este lunes pude ver al Sporting en directo. Creo que el partido, en el aspecto defensivo, fue muy serio. Cualquier error penaliza mucho. En el Sporting, a veces, es difícil encontrar explicación a cosas que pasan como perder muchos puntos en minutos finales. Las cosas pasan por algo y cuando se repite, quizás no sea casualidad. No me gusta ver a mi equipo en los puestos bajos. Esta temporada, gracias a que los cuatro de abajo están sumando poco, Málaga y Sporting están librando. Cualquier otro año, con 41 puntos, estarían en descenso". Sobre las causas que pueden motivar esta mala temporada, el técnico apunta que "todo el mundo deseaba que el equipo estuviese arriba y se ven abajo. Es complicado. Hemos visto descender a excelentes plantillas. Hay que tener la mente abierta y que sirva para aprender. Esta categoría es muy dura. Cuando vinimos con el Málaga, el Sporting me pareció uno de los mejores equipos a los que nos hemos enfrentado".

El entrenador incide que que "hay una cosa, las expectativas y las realidades. La expectativa del Sporting es ascender a Primera. A lo mejor una no va a acorde con la otra. Cuando entras en un bache de resultados, es difícil de soportar. La realidad del Sporting no es la que tiene ahora, pero tampoco la de pelear por el ascenso directo. Quizás lo sea para pelear por el playoff". Para José Alberto López, el perfil del técnico que ha de tener el Sporting debe tener un rasgo determinado. "Cada entrenador tiene sus características y todos tenemos virtudes y defectos. Sí se necesita un entrenador que mire para abajo. Hay jugadores que están llamando a la puerta. Gragera, Gapar, Pedro, Pablo... son el futuro del club", apunta.

Sin embargo, José Alberto cree que "cuando la situación del primer equipo no es buena, parece que todo está mal. Sporting y Málaga tienen 41 puntos. En Gijón se habla de que todo es un desastre, en Málaga, se habla de proyecto, de futuro, todo es positivismo. Hay que hacer un análisis más profundo de las cosas. Ni todo es negro, ni todo es blanco. En los momentos malos, también hay cosas positivas". Por último, concluye hablando sobre su futuro y sobre si le gustaría regresar a Gijón en algún momento de su carrera. "Nunca se sabe. Es mi casa. Cuando estás en Mareo, como estuve yo durante 12 años, no valoras lo que tienes. Lo valoras cuando te tienes que ir y ves mundo. Echas de menos lo que la gente del Sporting tiene la suerte de disfrutar cada día. Es mi casa, me encantaría regresar, pero para regresar, tengo que hacer las cosas muy bien", zanja.