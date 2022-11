Las claves del Mirandés por Lolo Escobar en #DCA

El Real Oviedo recibe en el Carlos Tartiere este sábado al Mirandés. Un equipo que viene en buena diámica de resultados y que le va cogiendo el ritmo a la categoría. Mantiene las señas de identidad de la temporadas anteriores. Esas señas de identidad las conoce bien Lolo Escobar, que el año pasado estuvo en el banquillo de Anduva. Charlamos con él en Deportes COPE Asturias.

Juventud y descaro son algunas de las características del Mirandés: "Es una seña de identidad desde que llegaron a Segunda. Basan todo en la juventud y el hambre. Cosas que no están de moda en Segunda. Son los únicos que se salen un poco a esa línea. El principal problema es que la plantilla es muy joven y juega todos los domingos contra plantillas muy experimentadas. Requiere más tiempo que la que requiere cualquier idea de juego. Son jugadores que no les impone ir a jugar al campo del Oviedo. Lo ven como una experiencia increíble. Van a jugar sin miedo".

Hay alguna diferencia entre el Mirandés de la temporada pasada y el de esta: "El año pasado el equipo era más alegre que el de este año. Este año son un poco más defensivos y la dinámica de resultados ha hecho que el jugador juegue con más miedo. Haber empezado tan mal les ha hecho perder un poco de alegría. Tras el cambio de sistema y viendo la dinámica de los últimos resultados, es un equipo que es complicado jugar contra él".

Con ese cambio de dibujo y con un Oviedo de Cervera, parece complicado vaticinar quien va a llevar la iniciativa: "No vamos a descubrir a Cervera ahora. Cree mucho en los aspectos resultados defensivos y va resultados cortos. Es por lo que está apostando también ahora el Mirandés. El que haga el primer gol tiene muchas posibilidades de ganar. No sé muy bien quien va a tener el balón. El Oviedo no lo va a querer y creo que el que menos miedo va a tener a quererlo es el Mirandés. Y ahí el Oviedo se convierte en peligroso".

Escobar destaca a dos jugadores: "Destaco a Raúl y Gelavert". El primero de ellos es el delantero, que lleva seis goles en 13 partidos. Está cedido por el Betis, con el que ya debutó en Primera. El segundo actúa como centrocampista y se formó en las categorías inferiores del Real Madrid. Ya está recuperado después de diez meses de parón por una grave lesión.