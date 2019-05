Los cambios de Egea

Sergio Egea le cambió la vida a Diegui Johannesson. Ahora, el técnico argentino intenta modificar, también de forma drástica, el rumbo del Real Oviedo para volver a Primera. “Esta semana insiste en lo mismo, que dependemos de nosotros, que el domingo hay que salir a ganar. Tiene las ideas muy claras, y eso es muy importante para los jugadores”, subraya el lateral asturiano acerca de la segunda semana de Egea en la capital.

“Ahora creemos más que nunca. Y más después de la victoria en Almería, que anímicamente fue maravillosa. Egea nos dijo que era una final, y ganamos. No valía empatar y sacamos el resultado. Él nos decía que había que ser realistas, que solo valía vencer. El estado anímico ha subido bastante tras conseguirlo y competir bien”. Johannesson se extiende en la explicación de la receta que acompaña al nuevo entrenador. “En todas las charlas nos dice que las posibilidades son reales, que confiemos. El míster trabaja mucho la psicología del jugador, eso es muy importante en un vestuario para afrontar los partidos”.

El lateral derecho asturiano aplaude el dibujo inicial en Almería. “Creo que el equipo necesitaba un cambio de sistema. Nunca habíamos probado este 4-4-2. Hay buenos delanteros, hay buenos mediocentros, y salió bien. No sufrimos en defensa y estuvimos mejor en ataque. No tuve la sensación de otros partidos de agobio, de encerrarse atrás; fuimos a por el partido desde el principio”. Diegui, en una charla en Deportes COPE Asturias, resume qué significa Egea en su vida deportiva: “Le debo todo. Le agradezco todo, también el cambio de nombre de Diegui a Johan o Johannesson”.

En la entrevista en La Paloma, el jugador azul también resume la intervención de Michu en el vestuario en el momento del adiós de Anquela. “Nos transmitió tranquilidad, era consciente de que había que hacer un cambio, pero también nos dijo que tenemos que apretar más, que era culpa de todos, no solo de una persona”, explica Diegui, optimista para enfocar las últimas seis jornadas: “Dependemos completamente de nosotros”.

Diegui, inmerso en la vorágine competitiva del final de temporada, recibe un dato que le produce una sonrisa de canterano. “¿Tres asturianos en el once del sábado? No me había dado cuenta. Uno no piensa en eso cuando conoce el once, pero, ahora que lo dices, es una gran alegría”.