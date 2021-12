"Las bajas afectan, pero tenemos que convivir con ellas y adaptarnos"

El Real Oviedo afrontará ante la Ponferradina el último encuentro de 2021. Los carbayones disputarán este encuentro castigados por el COVID, que ha afectado a varios futbolistas importantes de la entidad. El técnico, José Ángel Ziganda, hace balance de la situación.

¿Cómo afectan las bajas?



“Afecta en el sentido en que son jugadores de la primera plantilla, que venían jugando habitualmente y, sobre todo, en algunas posiciones que nos va a limitar las posibilidades. Por otro lado, va a abrir una puerta de jugadores que no participan habitualmente. Ya decidiremos de aquí a 24-48 horas. Vamos a tener que convivir y tendremos que adaptarnos a ello”.

¿Qué pueden aportar los jugadores del Vetusta?



“Los jugadores del Vetusta están a un paso del primer equipo. Dependiendo de las posiciones con las bajas que tenemos, es una posibilidad más la de contar con ellos. Decidiremos de aquí al viernes. Si está en el Vetusta es que tienen un nivel suficiente, el siguiente paso es estar en el primer equipo. No tengo dudas, si hay que confiar en ellos, tiraremos encantados. La oportunidad que se les abre... se van a dejar la piel y jugarán como si fuese su final de Champions”.

¿Le afectan las bajas para el sistema de juego ante la Ponferradina?



“No lo tengo claro, pero tenemos alternativas. Pensaremos qué es lo que mejor nos puede venir de cara al viernes, teniendo en cuenta al rival y viendo cómo han venido los jugadores, cómo se pueden adaptar a los puestos”.

¿Mantendrá el 4-4-2 o regresará al 4-3-3?



“Las bajas afectan. En función de los jugadores de los que dispongamos y cómo veamos a unos y a otros nos estamos adaptando a un sistema o a otro. Nos adaptaremos. A partir de ahí, el partido va reubicando a unos y a otros”.

¿Cómo ve a Javi Cueto y a Mario Fuente?



A Javi Cueto lo conocemos más, a Mario tenía ganas de verlo poque está haciendo una buena temporada en el juvenil. Ha entrenado un par de días con nosotros. Es un jugador listo y con buenos movimientos. A Cueto ya lo conocemos. Es un delantero referencia, más rematador. Como cualquier chico joven, con toda la ilusión entrenando con el primer equipo.

¿Dificultan los positivos de la Ponferradina para saber qué equipo sacarán los bercianos?



“No es complicado. Uno puede intuir el equipo que puede sacar. Tiene un once reconocible. Tengo claro qué equipo nos vamos a encontrar. Están haciendo un año espectacular, que lleva una trayectoria en el que cada año está dando un paso adelante. Tiene un mérito tremendo lo que hace su entrenador y el club en sí. Hacen las cosas bien. Ahí están sus buenos resultados y la imagen que están transmitiendo durante todo el año”.

A la vista de la situación en la inmensa mayoría de equipos, ¿no sería más sensato parar la competición, que todo el mundo se recuperase y competir con normalidad?



“No lo sé. Igual la normalidad es seguir conviviendo con el virus... no soy entendido en la materia y nos tenemos que fiar de los técnicos y científicos. A partir de ahí, si nos dicen que hay que convivir, que ahora no hay tantas muertes y el virus no es tan grave... ya hay una normativa en cuanto a la disputa de partidos. Lo ideal es que se aplique para todos igual. Si no se lleva al pie de la letra... Ya se ha suspendido un partido. Si hay que jugar, se juega. Hay que tirar hacia adelante y ser comprensivos. Solamente queda adaptarse a la situación y no lamentarse”.

¿Le sorprendió la marcha de Arribas?



"Sí me sorprendió. Ha sido todo muy rápido. Todo el mundo tiene la puerta abierta en enero. Gente con experiencia como Alejandro es capaz de valorar ofertas y ver qué es mejor para él y su familia. Para nosotros es una pérdida importante, no solamente en el campo. Cuando ha participado lo ha hecho con garantías. Era capitán, un jugador respetado. Para nosotros va a ser una gran pérdida. Si él tenía una buena oferta y le iba a costar quedarse en las condiciones en las que estaba... hay que respetar esa decisión. Aunque para mí y para el club es una gran pena, hay que respetar el bien común. Le agradezco la disposición que ha tenido conmigo estos dos años".