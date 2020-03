La larga espera por el balón

Sergio Tejera desea volver a tener contacto con el balón. “Si hay una seguridad para todos, estaría encantado de volver a jugar y acabar la temporada. Mejor que (la clasificación final) sea con lo que se viva en el campo y no con lo que se decida fuera. Pero los partidos a puerta cerrada es algo que no me gustaría, querría contar con el apoyo de mi gente en la grada”, explica. “Creo que el dinero que se puede perder queda en un segundo plano, lo primero es la salud. Soy partidario de acabar la Liga, yo quiero jugar, tengo ganas de volver a la normalidad, pero dentro de esos parámetros de que nadie corra peligro”, enfatiza.

El centrocampista del Real Oviedo está entrenando en casa “lo mejor posible y aprovechando para hacer cosas que tenía atrasadas, como ese libro que has dejado atrás tanto tiempo”. Además, Tejera intenta cultivar otros aspectos de la vida durante el confinamiento: “Mi pareja me está enseñando a tocar la guitarra”, cuenta.