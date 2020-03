El Langreo se acoge a un ERTE

Con el paso de los días, más clubes del Principado siguen tomando medidas en relación con la crisis provocada por el COVID-19. Muchos de ellos abogan por acogerse a expedientes de regulación de empleo, siguiendo los pasos del Covadonga. El último en hacerlo ha sido el Unión Popular de Langreo, de LA Segunda División B, tal y como confirma su presidente, Víctor Fernández-Miranda.

“Parece que todo esto irá para largo. Se anunció ayer que la Liga quedaba suspendida y no quedó otra que tomar las medidas oportunas. Hablamos con los jugadores y están de acuerdo con la decisión del club. Se va a mandar la documentación pertinente a una asesoría”, explica el máximo mandatario del equipo de Ganzábal. A Fernández-Miranda no le ha sorprendido la reacción de los futbolistas de su plantilla. “Lo han entendido bien. No les preocupa el ERTE, sino cuándo se acabará toda esta situación, ya que lo que a todos nos importa es la salud de las personas”, apunta.

En la línea de muchos equipos, el presidente del Langreo admite que el ERTE “es un arma que tenemos a disposición todas las empresas y lo vamos a utilizar". "Esperemos que sea por poco tiempo y que pronto se recupere la normalidad”, confía.

Además, Víctor Fernández-Miranda también destaca la línea de actuación del presidente de la Federación Española, Luis Rubiales. “Está siempre cercano y pendiente de los problemas de los clubes modestos de Segunda B y Tercera. Nos tranquiliza su mensaje. Es muy claro. Ya nos había comunicado que las subvenciones pendientes van a llegar”, comenta el mandatario azulgrana en Deportes COPE Asturias.