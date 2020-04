Yoel Bárcenas se pronuncia sobre el regreso del fútbol y sobre su situación personal, al acabar contrato el próximo 30 de junio, fecha en la que no habrá terminado la competición. ¿Le preocupa? "No me preocupa llegar al 30 de junio con LaLiga en marcha. LaLiga está haciendo todo lo posible para que haya un regreso seguro para nosotros y para nuestras familias. Si eso, que estemos seguros, tarda hasta el 30 de junio... Como deportista, es nuestro trabajo y hay que aceptarlo así, para eso nos están pagando. No me preocupa en lo personal. Estaré disponible siempre para cuando LaLiga dé el 'ok' para empezar", responde el jugador panameño.

Bárcenas reconoce que "sí que da miedo el poder contagiarse y contagiar a las familias". "Con toda la cantidad de muertos diarios en España y en todos los lugares... sí sería un poco egoísta por parte de nosotros empezar y jugar sabiendo todas las situaciones que están pasando", explica. El futbolista del Oviedo reconoce que "va a ser difícil la vuelta sin público" en las gradas.