El Real Oviedo se ha movido de forma rápida. En el club del Tartiere ya se ha trazado un primer boceto con ideas para paliar las desventajas que tendría la vuelta del fútbol. El Gobierno ya ha informado a LaLiga de que no habrá partidos con público hasta el año 2021. Los clubes tendrán que compensar a sus abonados, que no podrán acudir a los últimos encuentros del actual curso ni a un buen tramo de competición de la próxima temporada.

Además de hacer frente a grandes pérdidas económicas, las entidades deportivas temen perder el nexo que les une a sus aficionados. Por ello, el Oviedo impulsa ya un plan especial para mantenerse cerca de sus socios. El club intentaría que sus abonados tengan acceso televisivo a los partidos que dispute el conjunto azul. Además, se valora la creación de una camiseta especial con el nombre de todos los socios, como ya ocurrió en la temporada 2004/2005. Esta idea sería con vistas a la próxima temporada, para contar con los márgenes de tiempo necesarios para la marca deportiva.

Pero la iniciativa que ha generado una mayor repercusión es la posibilidad de crear un 'autocine' en el párking del Estadio Carlos Tartiere para que los abonados puedan seguir los encuentros desde sus vehículos por medio de una pantalla gigante. La idea estaría en consonancia con la evolución de la pandemia y las medidas de seguridad oportunas, siempre y cuando la situación mejore de cara a los próximos meses.

El Oviedo ha conseguido un gran impacto con este boceto de medida. Numerosos medios de comunicación se han hecho eco de ella. Eso sí, según ha podido saber COPE en las últimas horas, LaLiga no autorizaría un 'autocine' para seguir el fútbol en directo. Como ya ha ocurrido en otras ocasiones, el organismo que rige a los 42 equipos de Primera y Segunda no daría su permiso. LaLiga cuenta con un reglamento televisivo, firmado por todos los clubes antes del inicio de cada temporada, que no permite la transmisión pública de partidos en pantallas gigantes al tener restringidos los contenidos.

El Oviedo ya ha realizado alguna consulta al respecto, con el objetivo de conseguir la autorización de LaLiga y los operadores de televisión. El club alude a las circunstancias especiales que vivirá el fútbol, al menos, hasta 2021, con un perjuicio muy evidente para los abonados. La intención es que los socios tengan el derecho al menos a ver los encuentros que no podrán seguir en los estadios. Todo ello con un objetivo claro: defender a sus abonados y hacerles estar lo más cerca que sea posible de su equipo en unas condiciones muy dificultosas, creando una unión entre el equipo y la afición dentro de los márgenes que la situación permita. Si la idea progresara, también sería necesario contar con los permisos correspondientes del Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno.