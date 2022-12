Kike Mateo en #DCA: "Si fuera presidente del Sporting renovaría a Abelardo"

Kike Mateo, voz autorizada del sportinguismo, ha atendido la llamada de Deportes COPE Asturias a cinco días del derbi asturiano para analizar a su ex equipo en lo que va de curso: la plantilla, Abelardo o la llegada de Orlegi.

Cómo estás viendo al Sporting esta temporada.

"Después de la renovación de este verano, el Sporting no me desagrada en absoluto. El modelo de juego es diferente, sabe a lo que juega y no le pierde la cara a los partidos. No me aburro viéndolos aunque la posición no sea la que todos esperamos".

La temporada pasada hablamos contigo y fuiste muy crítico con el equipo. ¿Este año te gusta más?

"El año pasado era crítico porque había que darle un toque a los jugadores y a todos para arreglar la situación que había. Este año veo bien al equipo. El Pitu sabe bien a lo que juega y ha ganado fortaleza en defensa. Los fichajes de Izquierdoz, Cote y Zarfino han sido diferenciales. Le han dado empaque al equipo, con más carácter y más gente que sabe de qué va esto. Lo que más me gusta es que es directo y no especula, busca la portería rival. Si no están sumando más puntos es por el acierto goleador. Echamos en falta los goles de Djuka y el mejor Jony".

¿La plantilla da para llegar al playoff?

"Tiene buena plantilla. Hay jugadores que no han dado su tope, que pueden dar más, pero la plantilla la veo compensada, completa. Quizá arriba ante la falta de goles de Djuka necesitaríamos un delantero que las meta".

¿Necesita el Sporting que vuelva el mejor Djuka para pelear el playoff?

"Es lo que le está faltando al equipo. Los últimos partidos los estoy viendo a ratos, pero el equipo me gusta, sabe a lo que juega. Abelardo sabe de lo que va la categoría. El máximo goleador es Cristo ahora mismo... necesitamos los goles de Djuka y de Jony. En defensa el equipo es fuerte y a balón parado también. Falta lo que se paga en el fútbol que es el gol".

¿Qué opinión tienes de Abelardo?

"No podemos cuestionar a un entrenador que ha sido, junto a Manolo Preciado, el mejor entrenador que ha tenido el Sporting en los últimos 25 años. Cuando no esté el Pitu lo echaremos de menos. Cogió el equipo siendo de Gijón y pudiendo haberse comido un descenso. Cogió el club y salvó al equipo. ¿Quién mejor que él para llevar la nave del Sporting? Un tío que consiguió el ascenso con récord de números, con una plantilla que no se esperaba que ascendiera. Luego mantuvo al equipo en Primera División. No sé qué más queremos ni a qué entrenador vamos a traer. No veo a ninguno mejor que Abelardo para llevar al Sporting. Lo que hay que hacer es confiar en él y darle lo que pide. Si no se asciende este año, el que viene. Recuerdo que cuando llegué al Sporting me contaron que el año anterior venían de sufrir y al año siguiente subimos con Manolo Preciado. El entrenador se queda, perfecciona su modelo de juego y se queda con los futbolistas válidos además de mejorar la plantilla con lo que necesita el equipo. ¿Que queremos echar al entrenador? Pues nada, traemos a otro y a empezar de cero. No sé los años que nos podríamos tirar así... yo tengo confianza 100% en el Pitu Abelardo".

En junio termina contrato.

"Pues habrá que renovarlo".

Ni el club ni Abelardo dicen que piensen ahora en la renovación.

"Ellos tendrán que llegar a buen puerto. Mientras esté el Pitu ahí, estoy seguro que luchará hasta el final por el playoff. No nos engañemos, la Segunda cada día está más igualada. El que se piense que en Segunda ganar dos o tres seguidos es fácil... puedes ganar en cualquier campo y perder en cualquier campo. Hay que tener paciencia, tranquilidad y apoyar al equipo. Estoy seguro de que si Jony y Djuka se enchufan, el equipo tirará para arriba".

Entonces, ¿renovarías al entrenador?

"Si fuera el presidente, sí. No veo a ningún entrenador que conozca la casa como él, que conozca al club como él, que haya sido futbolista como él, que haya sido lo que ha sido Abelardo en el mundo del fútbol...".

¿Cómo valoras la llegada del Grupo Orlegi?

"No lo conozco. Desde la distancia parece que el cambio ha sido positivo, parece que quieren engrandecer al Sporting, pero si la pelota no entra y no se consiguen objetivos todo queda en un segundo plano. Si acompaña lo deportivo, el club va a tirar para arriba. Por lo que se palpa desde la distancia, son gente que quiere meter el club en Primera y volver a hacerlo grande".

El fútbol se moderniza pero la exigencia es la misma: subir a Primera. Eso busca el aficionado.

"Claro. Si se consiguen objetivos todos somos guapos y buenos, con una directiva cojonuda. Si no... ya no somos tan buenos".

¿Verás el derbi?

"Espero poder verlo si no coincide con las actividades de mis hijas. Tengo una futbolista y otra karateca. Si no coincide, mi tercer plan es el Sporting".

Al Sporting no se le están dando bien los derbis.

"No se le está dando bien estas temporadas, pero si sumamos en el resto de partidos... No firmo el empate. En el fútbol hay que salir a ganar".