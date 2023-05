El jurado del Premio Princesa de los Deportes ya delibera: 24 candidaturas de 11 nacionalidades

El jurado encargado de fallar este jueves el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2023 ha iniciado las deliberaciones entre las 24 candidaturas procedentes de 11 nacionalidades que han sido presentadas este año. Un galardón destinado a distinguir las trayectorias que por medio del fomento, desarrollo y perfeccionamiento del deporte y a través de la solidaridad y el compromiso, se hayan convertido en un ejemplo de las posibilidades que la práctica deportiva conlleva en beneficio de los seres humanos.



El pasado año, el premio recayó en la Fundación Olímpica para los Refugiados y el Equipo Olímpico de Refugiados, creados por el Comité Olímpico Internacional (COI) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), por la oportunidad que brinda a los deportistas en zonas de conflicto y lugares donde los derechos humanos se ven vulnerados de desarrollar su actividad deportiva y personal.

Una persona que lo ha ganado y que ahora forma parte de ese jurado que delibera es la nadadora paralímpica Teresa Perales: "Ahora lo siento con mucha más responsabilidad. Este que lo recibí, sé lo que trasciende y lo que supone para los premiados... Es una gran responsabilidad. Ahora me presentan como la Premio Princesa de los Deportes. Y eso te abre una puerta. Cambia mucho en la trayectoria del deportista. Seguro que será un debate intenso y bonito. Seguro que acertaremos con el candidato perfecto. Es internacional, con gente muy importante y trayectorias impecables. Se valoran muchas cosas, no solo el resultado deportivo".



Debuta en el jurado el tenista Feliciano López: "Es muy difícil. Hay mucha gente que merece este premio. Estoy feliz de poder aportar mi experiencia para elegir el mejor candidato. Hay muchos buenos candidatos y no va a ser fácil. Será un año de muy difícil elección. Alcaraz y cualquier tenista nominado me tiraría" comentó entre risas.

El bicampeón mundial de maratón, Abel Antón, también tuvo presente a Alcaraz, pero hablando de futuro: "Con grandes nombres y grandes participantes. Personas que tienen muchos títulos y buenas hazañas. Es algo valorable y que lo ha sido en los últimos años. Hay bastantes deportistas españoles en la candidatura. Tenemos calidad y cantidad. Y futuro. Por ejemplo Alcaraz, que el día de mañana podría ser un buen candidato".

El que juega en casa es el ex ciclista Samuel Sánchez: "Para mí es muy importante. Ser de Oviedo y poder participar en los mejores premios de España, que representan algo tan importante para Asturias me hace estar contento y nervioso". "Hay muchas candidaturas y se valoran muchísimas cosas. También lo que representa el deportista. El nivel es alto por lo que he visto otros años".



En ediciones anteriores fueron distinguidos con este premio la esquiadora estadounidense Lindsey Vonn; la selección masculina de rugby de Nueva Zelanda, conocida como los All Blacks; el triatleta Javier Gómez Noya; los hermanos y jugadores de baloncesto Pau y Marc Gasol; el Maratón de Nueva York; la selección española de fútbol; el tenista Rafa Nadal o los pilotos de Fórmula Uno Michael Schumacher y Fernando Alonso, entre otros.