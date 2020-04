La Segunda División B afronta sus propias particularidades para el regreso de la competición. Samuel Baños, el entrenador del filial del Sporting, pide que, si se reanuda la temporada, se haga con las mismas condiciones anteriores al parón por la crisis del coronavirus.

"Se tome la decisión que se tome, puede haber algún club o futbolista que se vea perjudicado. La Segunda B es un poco diferente. Hay 80 equipos y jugar más allá del 30 de junio complica la situación: hay que alargar alquileres de casas, gestionar contratos... La situación no me parece fácil, pero se está trabajando en ello. Para mí, jugar (lo que falta) es lo más justo siempre que lo hagamos todos en las mismas condiciones, sin equipos que pierdan jugadores más allá del 30 de junio. Si volvemos a jugar y hay muchos equipos que pierden jugadores por contratos o por no poder aguantar económicamente, la competición quedaría desvirtuada", expone de forma clara.

Samuel Baños también asume la dificultad de jugar encuentros entre semana en esta categoría. "Hay jugadores que tienen otro oficio, y habría que disputar un par de partidos cada semana; si no, la temporada se alargaría mucho. De momento no nos marcamos plazos, no sabemos cuándo se va a reanudar nuestra actividad. Aventurar lo que va a pasar, ahora mismo, es muy difícil", sostiene.

El entrenador del Sporting B también valora cómo puede afectar el parón deportivo a jugadores jóvenes en pleno proceso de formación. "Este parón no beneficia al rendimiento de nadie, pero esperemos que no influya demasiado en este período último de formación que tienen los chavales, que están ya cerca del fútbol profesional. Es indudable que, en cierta medida, nos va a afectar a todos", responde.