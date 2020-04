José Ángel Ziganda ha ofrecido una rueda de prensa virtual cuando el regreso del fútbol se aproxima. El entrenador del Real Oviedo ha repasado toda la actualidad azul, con certidumbres pero también con muchas incógnitas.

LA VUELTA AL TRABAJO.

"Este parón no suma, es evidente. Creo que harían falta un mínimo de dos o tres semana entrenando de forma conjunta, con toda la plantilla al completo. Será un tiempo para optimizar. Seguramente no habrá (en los partidos) un ritmo tan regular como en plena temporada, pero las condiciones serán idénticas para todos. Nosotros hemos ideado un plan para trabajar en las diferentes fases a las que nos vamos a enfrentar en esta vuelta al trabajo, desde las sesiones individuales hasta las conjuntas. No habrá excusas de ningún tipo para conseguir resultados y ser un equipo compacto, como el último día en Almendralejo.

CÓMO VOLVERÁN LOS JUGADORES.

"Nos enfrentamos a un escenario nuevo, todos tenemos esas incógnitas: cuando volvamos, ¿cómo volveremos, cómo hemos llevado el confinamiento?, ¿a quién puede afectar más, a los jóvenes, a los veteranos? Es un gran reto profesional. Hay incógnitas que, hasta que no nos veamos, no sabremos cómo pueden afectar".

EL OVIEDO, SIN RECORTES.

"Es de agradecer que, en tiempos tan críticos, en los que todo el mundo entendería un ERTE o una reducción salarial, que aquí se hayan respetado todos los contratos".

CRÍTICAS A LA VUELTA DEL FÚTBOL.

"El fútbol debería sumar, debería estar disponible para lo que requiera el momento y la sociedad, con las manos abiertas a cómo puede ayudar más y mejor. Si lo que toca es estar confinados, toca eso. Si se rebajan las medidas del confinamiento y se puede arrancar, yo estoy disponible y encantado de la vida. Si se puede jugar, encantado también. Tenemos millones de ejemplos de gente que está dando la cara en situaciones críticas. Si entre todos sumamos un granito, encantados de poder hacerlo. Si me abren puertas, porque los responsables sanitarios, el Gobierno, los clubes... están de acuerdo, adelante. Sería un gran momento para que el fútbol sume. No solo pensando en nosotros, sino pensando en todo lo que mueve el fútbol, que son miles de puestos de trabajo".

JUGADORES QUE ACABAN CONTRATO EL 30 DE JUNIO.

"Hay mucha incertidumbre. No sabemos los plazos, cuándo iniciaremos, cuándo acabaremos. Hemos hablado con las personas afectadas y muestran su disponibilidad. ¿Hasta cuándo? Si es hasta el final de julio, pienso que contaremos con toda la plantilla que tenemos actualmente. Si se abre el escenario de agosto, septiembre... me imagino que la situación cambiaría".

SU RENOVACIÓN EN CASO DE PERMANENCIA.

"Es lo que dice el contrato y yo encantado. Vine muy contento, con mucha ilusión y aspiraciones, para conseguir el objetivo de la permanencia y poder empezar un año de cero con toda la ilusión del mundo. He encontrado un club con muchas ganas de hacer las cosas bien y con muchos soportes en todo el entorno. Hay que salvar este año y afrontar el siguiente con mucho optimismo".

FÚTBOL SIN AFICIONADOS.

"El fútbol es de los aficionados. El corazón de un club son sus socios, los aficionados que viajan... Eso es evidente. Es lo que da sentido a jugar, a esta pasión, la disputa deportiva entre aficiones rivales. Esto da sentido a todo lo que hacemos; por ejemplo, celebrar un gol con ellos. Se va a perder esa magia que tiene el fútbol, por lo que es tan global. Nos tendremos que adaptar a un fútbol sin aficionados. Será muy extraño. Va a parecer más un entrenamiento que un partido oficial. Echaremos en falta ese empuje del Tartiere. Pero yo, como entrenador, tengo que saber que esa gente nos estará viendo, los que puedan, por la televisión, y hay que defender a nuestro club lo mejor que podamos".