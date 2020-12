Juanma Castaño y Tomás Guasch coinciden: no les pareció penalti

Juanma Castaño y Tomás Guasch coinciden en su análisis en Deportes COPE Asturias: no vieron penalti sobre Babin en el tiempo de prolongación del partido contra el Espanyol. “Veo que un defensa estira el brazo, impacta un poco con la cara, supongo que le araña con algo de la mano... Nos encandaliza que haya sangre, pero no veo un golpe violento, una intención de agredir. No me parece raro el salto del jugador del Espanyol. No se debe pitar el penalti. Si empezamos a pitar eso, en cada córner hay cinco peores. Con este nuevo fútbol, para algunos sí lo será, pero si defendemos un fútbol con contacto, porque así lo es, hay que hacerlo quitándose la camiseta de quien esté jugando”, opina Castaño.

Guasch también valora la acción en Cornellá: “No digo que pasado mañana no piten un penalti así, pero yo veo al defensa del Espanyol que gana la acción, y no se puede saltar con las manos pegadas al cuerpo”.

Sobre el partido, Tomás Guasch cree que “fue un Sporting a la mitad. Estuvo muy bien puesto, organizado y trabajado, pero solo hasta medio campo. El Sporting ha jugado de tú a tú a todos y ha ganado en campos complicados”. Y reitera: “Me faltó la mitad del Sporting, que ayer solo pudo aspirar a empatar a cero”. Juanma Castaño también ofrece su visión: “El Sporting no pudo ganar el partido, así que había dos resultados posibles. El equipo descartó la victoria. Era un partido contra un plantillón, pero el Sporting me defraudó. Si algo le ha llevado al quinto puesto del que presume Gallego, es jugar con alegría, ser ofensivo, vertical, valiente”.

El director de 'El Partidazo' mantiene su confianza en el conjunto de David Gallego tras la mala racha de resultados. “Yo sigo creyendo en este equipo, convencido. Pero me gustaría que no dieran pasos atrás, que se comportaran como en las diez primeras jornadas. Que vayan a por los partidos. Cualquier cosa que hagas en el campo del Espanyol es una alegría; nadie te iba a criticar por perder yendo a por la victoria”.