Juanma Castaño opina sobre la crisis del Sporting en DCA

Juanma Castaño asegura que no entiende las últimas horas que han protagonizado los dirigentes del Sporting. “No sé cómo hemos pasado de un entrenador sentenciado a un entrenador confirmado para el próximo partido, cuando la situación es tan límite, con José Alberto pendiendo de un hilo. No tiene ningún sentido”, asegura el director de 'El Partidazo de COPE'.

“No creo en una recuperación inmediata del equipo que nos haga olvidar lo que está pasando. Si José Alberto sobrevive el próximo fin de semana, estará mas o menos igual al siguiente o poco después. Es una situación insostenible para el club y para el entrenador”, explica.

Al presentador de COPE le “suena raro que el Sporting no haya encontrado un entrenador. Aunque parezca increíble por las circunstancias actuales y lo que está pasando en los últimos años, el Sporting sigue siendo una de las plazas a las que cualquier entrenador quiere ir”. Y añade: “Creo que hay buen equipo. Es sorprendente que no haya un nuevo técnico. No sé si Fernández y Torrecilla no se han puesto de acuerdo, si Torrecilla no ha presentado nuevas ideas, si es que el presidente tiene un objetivo muy claro que no puede llevar al Sporting. No termino de entender qué pasa. Pero es una situación que no se puede mantener. José Alberto tiene una debilidad extrema en el banquillo”.

"Empiezo a pensar que la victoria en Elche no fue buena; fueron tres puntos que, a la larga, pueden salir caros al club. Porque ahí el club ya tenía claro que quería cambiar de entrenador. Y un 0-1 no debería hacerte cambiar de opinión”, sostiene Juanma Castaño sobre el triunfo conseguido en el Martínez Valero.

El responsable de 'El Partidazo' ve a un presidente “muy conservador a la hora de tomar decisiones. Javier Fernández no es un tipo que dé volantazos. Pero no sé si mantiene a José Alberto porque piensa que no va a empeorar la situación o porque quizá cree que el que venga no va a mejorar lo que hay”.

“Pienso que hay un buen equipo, pero los buenos equipos también entran en una depresión absoluta. Puede ocurrir cualquier cosa. Cuando estás abajo, no importa la calidad, y el Sporting no está acostumbrado a esa tesitura. No sé cuál sería la reacción de El Molinón, del equipo...”, apunta sobre una hipotética lucha por la permanencia hasta el final de la temporada.

Castaño se adentra en la figura de Miguel Torrecilla. “Acaba contrato el 30 de junio y no tiene que seguir en el Sporting. Ya ha suspendido en las tres temporadas. Da igual lo que pase de aquí al final; no puede continuar porque sus proyectos en el Sporting han sido de supenso. Torrecilla sale ante los medios porque el presidente le ha mandado salir y decir eso, pero, para mí, no tiene autoridad moral y deportiva dentro del club”, concluye.