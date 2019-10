“En el entorno del Sporting había mucha ilusión y me está decepcionando mucho este equipo. Pensaba que iba a estar arriba desde el principio y, de momento, he visto muchos más momentos malos que buenos. No encuentro razones para ser optimista”. Juanma Castaño analiza en Deportes COPE Asturias el pobre inicio rojiblanco. “Hay un equipo para ser más protagonista, con jugadores para mandar más en el campo y en los partidos, pero de momento es un equipo simplón, uno más, no le veo madera de conjunto grande de Segunda, que es lo que pensaba que iba a ser”, amplía el director de 'El Partidazo'.

Castaño responde sobre la situación del banquillo. “No percibo nerviosismo en la planta noble de Mareo. No son partidarios de plantear una fecha límite a José Alberto. Se quieren agarrar a lo positivo y a que lo peor ya se ha visto. Pero, claro, hay preocupación y decepción. No creo que haya decisiones trascendentes si se pierde contra el Almería. Ahora no se les pasa por la cabeza, porque se confía en que, de una maldita vez, el equipo reaccione”, explica. “Me da pena, porque estamos aún en septiembre, pero ya hay una situación difícil. Es muy complejo remontar. Ni aquel Sporting de Baraja, con tantas victorias seguidas, acabó entre los dos primeros”.

Por su parte, Heri Frade ve “alguna mejoría” en el Real Oviedo, un equipo que “sigue siendo víctima de sus errores. Son ya muchos tiros en el pie y si no reduces eso, no sirve de nada tener al pichichi de la categoría”. El periodista de COPE lamenta que “el Oviedo haya invertido poco en la zona de atrás este verano” y que, además, para esas posiciones “hayan llegado en general jugadores no contrastados en la categoría”.

Frade, eso sí, destaca el apoyo de la afición. “El Oviedo solo pudo empatar contra el Zaragoza tras otros dos fallos defensivos y la gente aplaudió al equipo reconociendo el esfuerzo. La afición no exige lo que no puedes dar”, sentencia.